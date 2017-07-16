الإمارات دبى يطلق mePay لتحويل الأموال عبر الموبايل

علاء القشيرى بنك الإمارات دبى الوطنى

باقة خدمات مصرفية جديدة عبر تطبيق الهاتف المحمول



المال - خاص



قام بنك الإمارات دبى الوطنى بتحديث تطبيق الخدمة المصرفية عبر الهاتف المحمول ليتضمن عدة مزايا ويقدم خدمات مصرفية رقمية مبتكرة، فى إطار حرص البنك للتيسير على عملائه وتحقيق الريادة فى مجال الخدمات المصرفية الرقمية.



وقال "الإمارات دبي الوطنى" في بيان صحفى، إن التطبيق الجديد يتيح للعملاء تجربة مصرفية مميزة تتيح لهم تحويل الأموال عبر هواتفهم المحمولة لكافة العملاء الآخرين فى البنك عن طريق خاصية " mePay".



وينفرد التطبيق بإمكانية تحويل الأموال إلى الأشخاص باستخدام أرقام هواتفهم عن طريق اختيارهم من قائمة اتصالات الهاتف وليس بأرقام حساباتهم البنكية، بجانب دفع الفواتير المختلفة دون الذهاب شخصياً والوقوف فى طوابير.



وتشمل الخدمات والامتيازات التى يتيحها التطبيق لعملاء البنك بالسوق إجراء تحويلات بالجنيه المصرى بين حسابات البنك لتصل فى نفس اللحظة حتى خلال عطلة نهاية الأسبوع والإجازات، إضافة إلى إصدار الودائع الثابتة، وطلب إصدار دفتر شيكات، كما يمكن للعملاء استبدال نقاط المكافأة الخاصة ببطاقاتهم سواء نقداً أو بقسائم شراء يتم إرسالها على العنوان البريدى.



قال فريدريك دى ميلكر رئيس قطاع التجزئة المصرفية وإدارة الثروات إن بنكه يسعى لتطوير الخدمات المصرفية باستمرار وزيادة الاعتماد على التكنولوجيا الرقمية التى تجعل من المعاملات المصرفية تجربة ممتعة للعملاء توفر الوقت والمجهود، وهو ما نجح البنك فى تحقيقه من خلال التطبيق الجديد الذى يجمع العديد من المزايا بعضها يقدم لأول مرة فى السوق المصرى.



فيما صرح علاء القشيرى رئيس الخدمات المصرفية الرقمية إن العديد من البنوك تسعى لتطوير الخدمات المصرفية الرقمية، إلا أن مصرفه حريص على تحقيق الريادة فى هذا المجال.



وتابع: "نحن ندرك جيداً أهمية التكنولوجيا الرقمية فى المعاملات المصرفية ونسعى دائماً لمواكبة التطورات المتلاحقة أولاُ بأول فى هذا المجال الحيوى وترجمتها إلى خدمات مصرفية مبتكرة يستفيد منها عملائنا".



يشار إلى أن التطبيق الجديد للبنك متاح مجاناً على App Store أو Google Play، ويتمتع بالعديد من المزايا مثل إمكانية التحكم فى الواجهة الرئيسية للتطبيق عن طريق الإضافة أو الإزالة وفقا لتفضيلاتهم واختيار حساباتهم المفضلة، والبطاقات أو المعاملات لأداء أكثر سهولة عند التعامل مع أي نوع من المدفوعات أو التحويلات، كما أن التطبيق مفيد فى المعاملات المصرفية المستقبلية حيث يُظهر إخطارات تنبيهية بمواعيد استحقاق أقساط القروض ومدفوعات بطاقات الائتمان وغيرها من الالتزامات البنكية.