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اتصالات وتكنولوجيا
البريد تخصص 225 مليون جنيه لتطوير بنيتها التحتية
الأحد 16 يوليه 2017 02:28 م
عصام الصغير - رئيس البريد
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«البريد» تعيد هيكلة استثمارات بنحو 3 مليارات جنيه
عصام الصغير - رئيس البريد
محمود جمال
رصدت الهيئة القومية للبريد استثمارات بقيمة 850 مليون جنيه خلال العام المالى 2017/2018 لاستكمال خطة تطوير مكاتبها على مستوى محافظات الجمهورية وميكنة خدماتها البريدية وقطاع المطابع.
وبموجب الخطة الاستثمارية التى حصلت " المال " على نسخة منها - فإن البريد خصصت 225 مليون جنيه لتطوير بنيتها التحتية، بجانب 118 مليونا للمطابع، كما تعتزم أيضاً استثمار 60 مليون جنيه لتطوير المراكز المقدمة للخدمات البريدية ورفع كفاءتها.
وكان عصام الصغير، رئيس مجلس إدارة البريد، قد أعلن فى تصريحات صحفية خلال يونيو الماضى عن اقتراب الهيئة من تحقيق فائض مالى يزيد على 4.5 مليار جنيه عن العام المالى المنتهى فى 30 يونيو 2017.
ويبلغ عدد عملاء دفتر صندوق التوفير بالبريد 24 مليونا بإجمالى رؤوس أموال مودعة لدى بنك الاستثمار القومى تصل إلى 196 مليار جنيه، وعدد عملاء الحسابات الجارية 540 ألف عميل بإجمالى رأسمال 5ر8 مليار جنيه.
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