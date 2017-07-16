ديل تكنولوجيز: شراكة بين الإنسان والتكنولوجيا بحلول 2030‎

تكنولوجيا الدماغ

المال – خاص:



أعلنت شركة ديل تكنولوجيز اليوم الأحد، أنه بحلول عام 2030 سيتطور اعتماد الإنسان على التكنولوجيا إلى شراكة حقيقية مع البشر، مما سيخلق مهارات مثل الإبداع والشغف وعقلية ريادة الأعمال، كما سيتمكن الموظفون المختصون في شؤون الذكاء الصناعي المتكامل والمصمم لأغراض محددة من تخطي نطاق دورهم التقليدي والقيام بأدوار إضافية.



يذكر أن هذه النتائج توصلت إليها الشركة بناء على دراسة أعدتها بعنوان: "الحقبة المقبلة من الشراكة بين الإنسان والآلة تحت إشراف معهد المستقبل (IFTF) بمشاركة 20 خبيرا متخصصا في التكنولوجيا والقطاع الأكاديمي والأعمال من مختلف أنحاء العالم.



وقالت الشركة فى بيان صحفى إن التكنولوجيا لن تلغى بالضرورة الاعتماد على الموظفين إلا أن آلية البحث عن عمل ستتغير، مضيفة أن تكنولوجيات التعلم الآلي في إتاحة العثور على الأفراد من ذوي المهارات والكفاءات المتميزة، وبالتالي، ستتمكن المؤسسات من البحث عن أفضل المواهب الوظيفية القادرة على إنجاز المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار.



وأشار جيرمي بورتون، مسؤول التسويق الرئيسي في "دل" بالقول، "لم يسبق أن شهد القطاع مثل هذا المستوى الهائل من الارتباك من قبل. إن وتيرة التغير المتسارع قد أصبحت حقيقة ماثلة وأمراً واقعاً، ونحن الآن في مرحلة - أن نكون أو لانكون.



ولتحقيق قفزة نوعية نحو الأمام في عصر تأسيس العلاقات المترابطة ما بين الإنسان والآلة، سيتطلب الأمر من كل شركة التحول إلى شركة رقمية تشكل البرامج الركيزة الأساسية لتشغيل أعمالها، وأضاف كما ينبغي على الشركات أيضاً التحرك بسرعة وتعزيز قدراتها بالاعتماد على الآلات، إضافة إلى إعداد بنيتها التحتية وتمكين كوادرها البشرية حتى تكون القوة الدافعة لهذا التغيير.



وقالت راشيل ماجواير، مديرة الأبحاث في معهد المستقبل "IFTF"، "لقد اطلعنا على تصورين متعمقين مختلفين حول الآلات والمستقبل وهما: القلق حول البطالة التكنولوجية أو النظرة ذات التفاؤل المفرط بأن التكنولوجيا قادرة على علاج جميع مشكلاتنا الاجتماعية والبيئية"، وخلصت راشيل إلى القول، "إننا، بدلاً من ذلك، في حاجة للتركيز على ما يمكن أن تكون عليه طبيعة العلاقة الجديدة بين التكنولوجيا والعنصر البشري، وكيف يمكننا البدء بإعداد أنفسناوشركاتنا بما يتماشى مع ذلك. وفي حال قيامنا بالتعاون معاً وبذل الجهود الحثيثة لإرساء وتقوية العلاقات بين الإنسان والآلة لتحقيق النجاح، فإن تأثير تلك العلاقات على المجتمع ككل سيثري حياتنا جميعا.