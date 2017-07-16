نائبة رئيس الأرجنتين تبحث الإعداد لزيارة مصر قريبا

وزارة الخارجية

سمر السيد:



قال بيان صحفى صادر عن وزارة الخارجية إن الوزير سامح شكري، استقبل اليوم الأحد 16 يوليو، جابريلا ميكيتي نائبة رئيس جمهورية الأرجنتين، بمناسبة احتفال البلدين بمرور 70 عاما على تشدين العلاقات الدبلوماسية بين مصر والأرجنتين.



وفِي تصريح للمستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أشار إلي أن اللقاء تناول سبل الارتقاء بالعلاقات بين البلدين وتطويرها على مختلف الأصعدة، خاصة في المجالين الاقتصادي والتجاري على ضوء تولي الأرجنتين رئاسة مجموعة العشرين لعام 2018، فضلاً عن التنسيق والتشاور بين البلدين في إطار المحافل والمنظمات الدولية في ظل التحديات التي يواجهها العالم، وعلى رأسها الإرهاب وحفظ السلم والأمن الدوليين.



وأضاف المتحدث الرسمي باسم الخارجية، بأن وزير الخارجية أعرب عن تطلعه إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين على ضوء انتهاء الأرجنتين من إجراءات التصديق على اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين مصر وتجمع "الميركسور"، وهو ما سيفتح منافذ جديدة للترويج للمنتجات المصرية بأسعار مناسبة في القارة اللاتينية، ويزيد حجم التبادل التجاري بين مصر والأرجنتين.



ووفقا للبيان الصحفى، اتفق الجانبان المصري والأرجنتيني على تبادل زيارات الوفود الفنية لتنفيذ مشروعات مشتركة في المجالات التنموية، واستعرض الوزير شكري الخطوات والنتائج الإيجابية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر، والجهود الرامية لتحقيق التنمية المستدامة، ولتعظيم الفرص الاستثمارية في البلاد، وعلي رأسها قانون الاستثمار الجديد.



ومن ناحية أخري، أوضح أبو زيد أن زيارة نائبة الرئيس الأرجنتيني إلي مصر تأتي في إطار الإعداد لزيارة قادمة للرئيس الأرجنتيني إلي مصر، وكتعبير عملي عن رغبة الأرجنتين في تعزيز علاقاتها مع مصر.



وقد كشفت المحادثات بين الجانبين عن الكثير من نقاط التشابه في التحديات الاقتصادية التي تواجه البلدين، وكذا الأولويات الخاصة بعملية التحديث والتطوير المجتمعي، الأمر الذي يتيح مجالات واسعة للتعاون المشترك.



وقد وجه وزير الخارجية الشكر لنائبة الرئيس علي إتاحة الفرصة لمرشحة مصر وإفريقيا لمنصب مدير اليونسكو للقاء معها خلال الزيارة والاستماع إلي رؤيتها تجاه تطوير وتعزيز عمل المنظمة، معربا عن تطلع مصر لدعم الأرجنتين للمرشحة المصرية.