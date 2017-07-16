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بورصة وشركات
المصرية للدواجن تعين مستشارًا ماليًا لتقييم عرض شراء
الأحد 16 يوليه 2017 02:07 م
المصرية للدواجن
أخر الأخبار
المصرية للدواجن
منى عبدالباري
قررت الشركة المصرية للدواجن، تعيين مكتب بروفيشنالز للاستشارات المالية كمستشار مالي مستقل، للقيام بإعداد تقرير لتقييم عرض الشراء الإجباري المقدم من شركة نعد للاستثمارت والتنمية.
ووافقت هيئة الرقابة المالية يوم 11 يوليو الجاري، على عرض الشراء الإجباري المقدم من شركة "نعد" للاستثمارات والتنمية، لشراء 29.367 مليون سهم، بما يمثل نسبة 62.088% من أسهم رأس مال شركة المصرية للدواجن – اجيبكو، بسعر 2.57 جنيه للواحد.
يشار إلى أن القوائم المالية المجمعة لشركة المصرية للدواجن أظهرت خلال الربع الأول من 2017، تراجع أرباحها بنسبة 51% على أساس سنوي، نتيجة ضرائب الدخل، وبلغ صافي الربح 952.8 ألف جنيه، مقابل أرباح بلغت 1.95 مليون جنيه في الفترة المماثلة من العام السابق.
ويتوقع محللون في سوق المال، أن يشهد قطاع الأغذية والمشروبات عدد من صفقات الاستحواذ العام الحالي، من شركات عربية على شركات محلية خاصة تلك الصغيرة والمتوسطة.
المصرية للدواجن
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