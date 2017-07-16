قابيل يشهد تسليم مصلحة الرقابة الصناعية شهادة الأيزو

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محمد ريحان:



أكد المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أن تطوير منظومة الرقابة على المنتجات محور أساسى ضمن محاور استراتيجية الوزارة لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية، لافتاً إلى أن الالتزام بنظم ومعايير المواصفات والجودة أصبح توجهاً دوليا وهدفا رئيسيا لزيادة القدرة التنافسية للمنتجات سواء داخل السوق المحلية أو فى الأسواق الخارجية.



وقال قابيل إن تحسين منظومة تقديم الخدمات داخل الوزارة وهيئاتها التابعة هدف رئيسى لضمان جودة الخدمات المقدمة لمجتمع الأعمال، مشيرا إلى حرص الوزارة على الارتقاء بقدرات وإمكانات القائمين على تقديم هذه الخدمات بما يتوافق مع النظم الدولية تصريحات الوزير جاءت خلال حفل تسليم مصلحة الرقابة الصناعية شهاة الأيزو 9001/2008 من شركة بى سى أى إيجبت.



وأوضح الوزير أن حصول الرقابة الصناعية على شهادة الأيزو العالمية يسهم فى تطوير أداء المصلحة لضمان الحصول على أقصى درجة من رضاء العملاء فيما يخص الخدمات التى تؤديها كإحدى هيئات ومصالح وزارة التجارة والصناعة ، مشيراً الى ان المصلحة أنجزت مشروع الحصول على شهادة المطابقة للمواصفة الدولية أيزو 9001/2008 خلال الربع الأول من العام الجارى .



وأكد الكيميائى إبراهيم المناسترلى رئيس مصلحة الرقابة الصناعية، أن حصول المصلحة على شهادة الأيزو العالمية يسهم فى توحيد كافة الإجراءات التى تطبقها المصلحة وتوحيد طرق التفتيش والرقابة، مشيرا إلى أن الأيزو العالمية تعد وسيلة فعالة لتحقيق نظم الجودة الشاملة داخل المصلحة.



وأضاف أن المصلحة تستهدف بذلك التزام جميع العاملين بمستوى آداء موحد ومتوافق مع القوانين والتشريعات الصادرة فى مجالات مراقبة وتفتيش المنشآت الصناعية لجميع قطاعات الصناعة، وكذلك الفحص الفعال الشكاوى المواطنين، والقيام بالخطوات اللازمة لعمل الدراسات الفنية من دروباك وسماح مؤقت لجميع الشركات المصنعة التى تقوم بعمليات التصدير، وكذلك حساب دراسات الضرائب على المبيعات، وترخيص مراكز خدمة ما بعد البيع للأجهزة المعمرة والسيارات، مشيرا إلى أن المصلحة تلتزم أيضاً بعمل جميع الإجراءات التى يتطلبها نظام إدارة الجودة لتحديث وتطوير منظومة العمل للخدمات المؤداة لتتوافق مع تطور المواصفات العالمية.



ولفت المناسترلى إلى أن المصلحة تنتهج حالياً فكراً جديداً لأسلوب الرقابة يقوم على خلق إطار من المشاركة الفعالة مع مجتمع الأعمال بما يحقق الجدية فى تطبيق نظم ومعايير المواصفات والجودة للوصول بالمنتج المصرى إلى أعلى المستويات.



