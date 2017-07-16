القوات الجوية تدمر 15 سيارة محملة بالأسلحة قبل اختراق الحدود

القوات المسلحة المصرية

بدور إبراهيم:



استمرارا لجهود القوات المسلحة في تأمين حدود الدولة علي كافة الاتجاهات الاستراتيجية، والتصدي بكل قوة لكل ما يؤثر على الأمن القومي المصري، وبناءً علي معلومات استخباراتية تفيد بتجمع عدد من العناصر الإجرامية للتسلل إلي داخل الحدود المصرية باستخدام عدد من سيارات الدفع الرباعي علي الاتجاه الاستراتيجي الغربي.



وبأوامر من القيادة العامة للقوات المسلحة أقلعت تشكيلات من القوات الجوية لاستطلاع المنطقة الحدودية واكتشاف وتتبع الأهداف المعادية وتأكيد إحداثياتها والتعامل معها علي مدار الـ24 ساعة الماضية، وقد أسفرت العملية عن استهداف وتدمير 15 سيارة دفع رباعي محملة بكميات من الأسلحة والذخائر والمواد المهربة، فيما تقوم القوات بملاحقة وضبط العناصر الإجرامية.



وفي نطاق الجيش الثالث الميداني نجحت قوات إنفاذ القانون بالتعاون مع القوات الجوية وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية في إحباط مخطط لتنفيذ عمل عدائي، وذلك بعد اكتشاف وتتبع بؤرة إرهابية شديدة الخطورة، وتمكنت القوات من استهداف وتدمير سيارة محملة بكميات كبيرة من المواد المتفجرة والقضاء علي 6 من العناصر التكفيرية المسلحة بأحد المناطق الجبلية بوسط سيناء.



يأتي ذلك مع استمرار عناصر الأفرع الرئيسية والتشكيلات التعبوية وقوات حرس الحدود في تنفيذ مهامهما بكل عزيمة وإصرار لتأمين حدود الدولة ومنع أي محاولة للتسلل أو اختراق الحدود علي كافة الاتجاهات الاستراتيجية.