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سيـــاســة
حجز مع إسلام للنطق بالحكم 11 سبتمبر
الأحد 16 يوليه 2017 01:43 م
إسلام البحيرى
أخر الأخبار
إسلام البحيرى
نجوى عبد العزيز:
أصدرت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد وعضوية المستشار أسامة منصور وحازم لمعي، قرارها اليوم الأحد، بحجز الدعوى المقامة من الإمام الأكبر، شيخ الجامع الأزهر د. أحمد الطيب وآخرين، التي تطالب بوقف بث برنامج "مع إسلام"، الذي يقدمه إسلام البحيري على فضائية "القاهرة والناس"، ومنعه من الظهور بالفضائيات، للحكم بجلسة 11 سبتمبر المقبل.
وقال شيخ الأزهر، في الدعوى إن "بحيرى" اعتاد التطاول والهجوم على الشريعة والتراث الإسلامي، وتوجيه النقد غير المستند لدليل صحيح، ويفتقد إلى آداب الحوار واحترام العلماء، مستغلا حرية التعبير والاتصال المكفولة دستوريا في هدم تراث الأمة .
جامعة الأزهر
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