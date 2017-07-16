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طاقة
عودة التيار الكهربائي لأحياء السويس
الأحد 16 يوليه 2017 01:19 م
وزارة الكهرباء
أخر الأخبار
وزارة الكهرباء
عمر سالم:
أعلن مركز التحكم القومى، التابع لوزارة الكهرباء والطاقة، أنه تم فجر اليوم الأحد، عودة التغذية الكهربائية للأحياء السكنية بمدينة السويس، ما عدا بعض المناطق فى حى السلام ، وذلك بعد مجهودات متواصلة وناجحة لإعادة التيار الكهربائى وتغذية الأحمال المفصوله، ودخول للمحول رقم 4 بمحطة محولات السويس 2 .
الكهرباء
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