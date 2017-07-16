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بورصة وشركات
استقالة محسن عادل من الجمعية المصرية لدراسات التمويل
الأحد 16 يوليه 2017 12:44 م
محسن عادل
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محسن عادل
مصطفى طلعت:
وافق مجلس إدارة الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، خلال اجتماعه، أمس السبت، علي قبول استقالة محسن عادل، من منصبه كنائب لرئيس الجمعية، وذلك بناء علي طلبه لإتاحة الفرصة لتجديد المناصب القيادية بمجلس إدارة الجمعية .
يشار إلى أن "عادل" قد شغل هذا المنصب منذ تأسيس الجمعية عام 2009 وشغل من خلالها عضوية اللجنة الاستشارية لسوق المال للهيئة العامة للرقابة المالية .
ووجه مجلس إدارة الجمعية الشكر لمحسن عادل علي جميع الخدمات التي قام بها خلال فترة عضويته لمجلس إدارة الجمعية، والتي شملت العديد من الملفات .
وتردت مؤخرا أنباء بسوق المال عن قرب تولى محسن عادل، لمنصب نائب رئيس البورصة فى الدورة الجديدة.
يذكر أن "عادل" قد شغل عدة مناصب، فقد عمل عضوا بمجموعة "بايونيرز" المالية، واستقال منها مطلع يونيو الماضي، كما شغل عضوية إدارة البورصة، ويتولى حاليا عضو اللجنة الاستشارية لسوق المال بالهيئة العامة للرقابة المالية، وعضو مجلس إدارة معهد الخدمات المالية التابع للرقابة المالية، بالإضافة إلى عمله كمستشار مالى للمركز المصرى للدراسات الاقتصادية، وهو عضو المجلس التخصصى للتنمية الاقتصادية التابع لرئيس الجمهورية.
البورصة المصرية
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