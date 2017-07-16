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بورصة وشركات
دايس للملابس الجاهزة تناقش زيادة رأسمالها الشهر المقبل
الأحد 16 يوليه 2017 12:43 م
دايس للملابس الجاهزة
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"دايس للملابس" تعلن القيمة العادلة لـسهم "الإسكندرية للملابس الجاهزة"
دايس للملابس الجاهزة
منى عبدالبارى
تناقش عمومية شركة دايس للملابس الجاهزة غير العادية يوم الاثنين 7 أغسطس المقبل، زيادة رأس المال الشركة بقيمة 25 مليون جنيه، وأساليب استخدام الزيادة.
وكشف بيان عن الشركة نشر عبر شاشة تداول البورصة اليوم أن الجمعية العمومية للشركة ستعتمد أيضا التقرير المقدم من مجلس إدارة الشركة بشأن الزيادة، وطرق استخدامها.
وقالت الشركة إن الزيادة سوف يقتصر الاكتتاب فيها لصالح مساهمين محددين من مساهمي الشركة وذلك دون إعمال حقوق الأولوية لقدامي المساهمين، وبشرط موافقة 100% من مساهمي الشركة، وتنازلهم عن الاكتتاب في تلك الزيادة لصالح المساهمين المحددين.
وكانت المال انفردت منذ أيام بنشر موافقة مجلس إدارة دايس، على طرح حصة إضافية من الأسهم بالبورصة.
وقال فيكتور فخرى، عضو مجلس ادارة شركة "دايس" للملابس الجاهزة، إن الشركة تعاقدت مع شركة "فاروس" للاستثمارات المالية، لتولى مهام المستشار المالى المستقل، لتحديد القيمة العادلة للسهم، كأحد الخطوات المهمة لمساعدة الشركة فى رسم خطتها الاستثمارية فى المرحلة المقبلة.
وكان مجلس إدارة "دايس" وافق على زيادة رأس المال من 28 مليونًا إلى 53 مليون جنيه، بزيادة نقدية 25 مليونًا، موزعة على 25 مليون سهم بقيمة أسمية جنيه للسهم، وعلل ذلك لسداد الرصيد الدائن للمساهمين الرئيسيين بالشركة، هما الشركة الوطنية للمنسوجات، وعائلة ناجى توما، الناتجة عن الاستحواذ على شركة ماستر لاين للصناعات النسيجية، عام 2015، بقيمة 25 مليون جنيه.
دايس للملابس الجاهزة
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