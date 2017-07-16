الحكومة تدرس استثناء شركات المناطق الحرة من نسب التصدير

سحر نصر 10

أحمد عاشور



قررت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، تشكيل لجنة تضم ممثلي المناطق الحرة بمختلف أنحاء الجمهورية، لبحث مشاكل تلك المناطق من بينها الاستثناء من الحصة التصديرية التي تضعها الوزارة للشركات العاملة.



جاء ذلك ردًا على شكاوي سعد الريس رئيس جمعية مستثمري المنطقة الحرة العامة بالعامرية، بأن وزارة الاستثمار تشترط تصدير 100% من إنتاجها لخارج البلاد مقارنة بـ 70% العام الماضي.



وأضاف الريس أن العديد من المصانع غير قادرة علي الوفاء بالاشتراطات التصديرية نتيجة فقدانها أسواق خارجية تأثرًا بثروات الربيع العربي ومن بينها السوق الليبي، مشددًا علي ضرورة السماح للشركات بإدخال منتجاتها للسوق المحلية.



من جانبه، قال مسئول بالهيئة العامة للاستثمار إنه جاري دراسة السماح للشركات بإدخال منتجاتها للسوق المحلية، شرط أن تكون تلك المنتجات يتم استيرادها من الخارج وبعد موافقة وزارة التجارة والصناعة.



وقررت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار، تشكيل لجنة لبحث كافة المشاكل التي تواجه المناطق الحرة بشكل عام، علي أن تبدأ أولي اجتماع لها الأربعاء المقبل.