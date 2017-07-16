البنا يطالب بمراجعة خطط الحملات القومية للنهوض بالمحاصيل

وزير الزراعة عبد المنعم البنا

المال - خاص



بدأت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، في وضع خطة الاستعداد المبكر لمحاصيل الموسم الشتوي، خاصة القمح، والبرسيم، والمحاصيل البقولية والعلفية، من حيث توفير التقاوي اللازمة لتغطية احتياجات المزارعين خلال الموسم.



وأكد الدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، خلال اجتماعه ورئيس مركز البحوث الزراعية ووكيلي المركز للإرشاد والبحوث، ومدير معهد بحوث المحاصيل الحقلية، ورؤساء الأقسام المعنية، على مراجعة خطط الحملات القومية للنهوض بالمحاصيل المختلفة، لتؤدي دورها بشكل فعال يساهم في إحداث تنمية حقيقية وزيادة الإنتاجية والتوسع الرأسي لتلك المحاصيل.



وقال البنا إن الاستعداد المبكر للموسم الشتوي، من شأنه تجنب أي مشكلات، كذلك زيادة إنتاجية المحاصيل المختلفة، خاصة الاستراتيجية منها، لافتا إلى أن خطة الاستعدادات أيضًا ستشمل تطوير المحطات البحثية، ومراجعة الخريطة الزراعية بها.



وأكد البنا ضرورة سرعة العمل على التوسع في استنباط أصناف جديدة عالية الإنتاجية ومقاومة للأمراض والآفات، وذو احتياجات مائية أقل، مبكرة النضج عالية الإنتاجية متحملة للحرارة، وزراعة الأصناف المحسنة عالية الإنتاجية.