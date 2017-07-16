الاستثمار: نبحث خطة لتنشيط قطاع النقل بالإسكندرية

سحر نصر 10

أحمد عاشور



قالت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، إنها تبحث مع وزير النقل وضع خطة متكاملة لمشروعات النقل البحرى والبرى فى الإسكندرية.



جاء ذلك خلال الجولة التى تقوم بها الوزيرة حاليا فى العامرية لتفقد مصانع المنطقة الحرة العامة فى حضور مستثمرى المنطقة ومحافظ الاسكندرية.



وذكرت نصر أنها ستعطى أولوية لقطاع النقل سواء نقل البضاعة أو الراكب بما يساهم فى تحقيق التنمية المتكاملة.



