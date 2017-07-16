البربري وشلبي.. صراع شرس على اقتناص مقعد النيل بعضوية البورصة

البورصة المصرية

شريف عمر ومنى عبدالباري:



في انتخابات تجرى لأول مرة، لاختيار ممثل لبورصة النيل، بعد صدور قرار جمهورى بتعديل تشكيل مجلس إدارة البورصة، لتضم مقعداً للشركات المقيدة فى بورصة النيل، تنشر «المال» البرامج الانتخابية لكل من منصور البربرى، رئيس مجلس إدارة شركة «بى آى جى» للتجارة والاستثمار، وأحمد بهاء الدين شلبى، نائب رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب لشركة «إم بى» للهندسة، واللذين يتنافسان لاقتناص أول مقعد للنيل بعضوية البورصة.



ويتضمن البرامج الانتخابية للمرشحين، بنوداً طموحة لخدمة شركات «النايلكس» بجانب الترويج الجيد لجذب مزيد من المتعاملين والمستثمرين لهذه السوق، بالإضافة إلى تنظيم العمل الإدارى، وتناول المعلومات بداخل الشركات، وتطوير الكوادر المهنية.



وتشهد المنافسة بين «البربرى» و«شلبى» صراعاً شرسا، لاقتناص المقعد، بدأه «شلبى» بالتقدم بمذكرة أمام لجنة الانتخابات نهاية الأسبوع الماضى، للطعن على صحة ترشح «البربرى»، بداعى عدم حصوله على مؤهل عال معتمد من المجلس الأعلى للجامعات، وهو الطعن الذى رفضته اللجنة، مما يعنى استمرار «البربرى» فى المنافسة.



وانتقل الصراع بين الطرفين إلى مخاطبة الشركات المقيدة فى النيل للحصول على تفويضات أو الاتفاق على التصويت فى الانتخابات، والتى ستجرى يوم 24 من يوليو الجارى.



وكانت لجنة الانتخابات، قد استبعدت عادل حسين، رئيس شركة الصخور العربية للصناعات البلاستيكية، من المنافسة على مقعد النيل، لعدم توافر الشروط، خاصة وأن أسهم الصخور ليست من الأسهم نشطة التداول فى البورصة.

ويتكون المجمع الانتخابى لشركات بورصة النيل، من 32 شركة، وكلهم لديهم الحق فى التصويت فى الانتخابات المرتقبة.



خفض الأعباء المالية وخطة ترويجية متكاملة يتصدران "برنامج منصور"



تقدم منصور البربرى، رئيس مجلس إدارة شركة «بى آى جى» للتجارة والاستثمار، ببرنامج انتخابى متنوع لخدمة الشركات الصغيرة والمتوسطة، فى إطار منافسته لاقتناص أول مقعد مخصص لشركات بورصة النيل، ضمن انتخابات مجلس إدارة البورصة، والمقرر إجراؤها يوم 24 من الشهر الحالى.



وتظهر بنود البرنامج الانتخابى لـ«البربرى» محاولته التركيز على خدمة شركات بورصة النيل، سواء المقيدة حالياً أو الراغبة فى القيد، وذلك باستهدافه خفض تكاليف ورسوم القيد، وتقليل المدة الزمنية اللازمة لطرح الأسهم الجديدة، ومساندة الشركات فى الحصول على تمويلات من المؤسسات العاملة فى دعم وتنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة.



وقال «البربرى» إنه يضع فى صدارة برنامجه الانتخابى، العمل الجاد لتقليص الفترة الزمنية اللازمة لقيد الشركات الجديدة فى النيل، متابعاً: «من غير المقبول أن تؤدى البيروقراطية إلى تأخر طرح نسبة من أسهم الشركات الصغيرة التى تبحث تمويلات بسيطة، لذا سأسعى إلى وضع إطار زمنى لتنفيذ طروحات الشركات، بداية من الموافقة على القيد بالبورصة وحتى طرح نسبة من الأسهم».



وأكد أن الشركات الصغيرة والمتوسطة هى الأكثر تأثراً بالأوضاع الاقتصادية، ومن الواجب فى المرحلة الراهنة إعادة النظر فى رسوم القيد والتكاليف الدورية التى تتحملها الشركات المقيدة فى البورصة، لتتناسب مع الأعباء التمويلية، والمالية والتى تتحلمها الشركات فى النشاط التشغيلى.



وأشار إلى أنه سيحاول من خلال عضويته بالبورصة، إعادة عقد المؤتمر الدورى للترويج لبورصة النيل، موضحاً أنه يخطط لعقد مؤتمر دورى من جديد يضم كل الشركات المقيدة بـ "النايلكس" على أن يكون تحت رعاية البورصة، بهدف تبادل الأراء حول كيفية تطوير بورصة النيل، وجذب مزيد من الشركات للقيد والمستثمرين سواء الأفراد أو المؤسسات.



وأضاف: «النايلكس» فى حاجة للترويج الجيد، فهناك العديد من الشركات التى تتمتع بفرص نمو جيدة، وفى هذا الإطار أسعى إلى خلق آلية للتواصل مع كبار بنوك الاستثمار، وشركات إدارة الأصول، للتعرف على أبرز أسباب ابتعاد الصناديق عن الاستثمار فى شركات النيل.



وتطرق إلى تمتع السوق المحلية فى الفترة الأخيرة بالعديد من المبادرات والتوجهات لخطط وتنمية المشروعات الصغيرة، ومنها الدور الحيوى لمؤسسات التمويل الدولية، والتى تعرض إحداها تغطية %70 من تكاليف إعداد دراسات الجدوى لتوسعات الشركات الصغيرة العاملة فى السوق المحلية، والتى تملك فرصاً جيدة للنمو وزيادة فرص العمل، وهى الخطوة التى أتطلع إلى تطبيقها بداخل شركات بورصة النيل.



وأكد "البربرى" امتلاكه خطة واضحة لتطوير الموقع الإلكترونى لبورصة النيل، من حيث المحتوى وطريقة عرض المعلومات، وذلك فى إطار حرصه على الترويج الجيد للسوق الجديدة، والتى لن تأتى إلا بإيجاد محتوى إلكترونى متطور، يتناسب مع الخدمات التكنولوجية والتى تغزو أسواق المال.



وأشار إلى أنه ينوى التواصل مع الجهات التنفيذية لعدد من البنوك العاملة فى السوق المحلية، والتى تتولى تدبير تمويلات للشركات الصغيرة والمتوسطة، وذلك لمساعدة الشركات المقيدة بالنيل فى الحصول على تمويلات بنكية فى إطار مبادرة البنك المركزى لإقراض الشركات الصغيرة بفائدة ميسرة %5.



واختتم برنامجه بالإشارة إلى اعتزامه التواصل التام مع رعاة القيد والشركات المقيدة نفسها، فى إطار حرصه على ضمان نجاح "النايلكس" وإضافة مزيد من الشركات.



ويشير السجل الانتخابى لمنصور البربرى، والذى تقدم به إلى اللجنة المنظمة للانتخابات، إلى حصوله على بكالوريوس هندسة تخصص سيارات من جامعة "ويبر ستيت" بالولايات المتحدة عام 1994.



"بهاء الدين" يتسلح بتنشيط وزيادة حجم السوق وتحفيز الرعاة



من خلال برنامج يرتكز على عدة محاور أبرزها، تنشيط بورصة النيل، وزيادة حجمها، وإعادة هيكلة آليات تسجيل واعتماد الشركات الراعية، ينافس أحمد بهاء الدين شلبى، فى الانتخابات التكميلية بالبورصة،لاقتناص مقعد بورصة النيل.



وقال «شلبى» إن برنامجه يتسق مع الإطار العام للإصلاحات الاقتصادية الحالية التى تجريها الحكومة، واتجاهها نحو تدعيم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والعمل على تعزيز وتطوير قدراتها التنافسية.



وأضاف: برنامجى يعتمد على خلق بيئة أعمال قوية يجنى ثمارها جميع الأطراف المرتبطة بسوق المال، من خلال محور رئيسى وهو ملائمة التشريعات والإجراءات، والذى ينبثق منه عدة محاور فرعية، أبرزها تطبيق آليات الحوكمة وزيادة الثقة فى السوق بوجه عام.



وأشار إلى أن ذلك سيتم عبرالاهتمام بالتدريب لرفع جودة المتعاملين، وهم مديرو علاقات المستثمرين، والمديرون الماليون، والأعضاء المنتدبون للشركات، من خلال إعداد برامج تدريبية متنوعة ذات تدرج علمى.



ويتضمن أيضا نشر الوعى بآليات الحوكمة لزيادة الثقة بسوق المال، والتركيز على تنشيطه من خلال التسويق الإلكترونى، عبر خلق بنية تحتية موحدة تعتمد على الآليات التكنولوجية الحديثة لتفعيل مبدأ الشفافية وإتاحة مزيد من المعلومات، بجانب التحفيز السوقى لشركات السمسرة بوضع برامج لزيادة عدد المعاملات فى بورصة النيل.



ولفت «شلبى» إلى أن برنامجه يستهدف زيادة حجم السوق عبر التنوع الجغرافى للطروحات الجديدة، من خلال خلق إجراءات تشجيعية للشركات الراعية لتحقيق التنوع الجغرافى فى الطروحات الجديدة، لتوفير الفرص للشركات بالأقاليم خارج القاهرة، وتحفيزها لدخول سوق المال.



ويركز «برنامج شلبى» على التحفيز السوقى تجاه بورصة النيل، من خلال دعم الشركات الراعية للعمل على العديد من الطروحات، إضافة إلى دعم الرعاة فى تفعيل خدمة حاضنة الأعمال، والتى تعد ركيزة أساسية لتشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة فى عملية الطروحات.



ولفت إلى أن برنامجه يتضمن أيضا محور لإعادة هيكلة آليات تسجيل واعتماد الشركات الراعية ببورصة النيل، من خلال وضع أسس رقابية لتنشيط حجم تعاملاتهم تجاه سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة، نظرا لأن الشركات الفاعلة والتى تؤدى دورها فى هذا الصدد لا يتجاوز عددها 5 من بين أكثر من 200.



كما سيعمل على تعديل تعريف الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال وضع معايير أكثر واقعية من رأس المال المدفوع كالقيمة السوقية للشركة، وإجمالى المبيعات، وذلك بهدف إعادة تقسيم الأسواق لخلق التوازن السوقى وزيادة فاعلية سوق المال. وأوضح «شلبى» أنه سيحاول إقناع مسئولى الشركات التى تبلغ إيراداتها السنوية نحو 200 مليون جنيه، وهى شريحة تضم 74 شركة للتحول من السوق الرئيسية إلى بورصة النيل.



ويعد تنشيط عملية التسويق وزيادة الوعى بالعملية الاستثمار فى البورصة، وذلك من خلال صناديق الاستثمار، والمستثمرين، والشركات، أحد أبرز أهداف برنامج المرشح.



ويعمل «شلبى» الذى يدرس حاليا الماجستير فى إدارة الأعمال بجامعة النيل، نائبا لرئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة «إم بى» الهندسية، وعضو مجلس إدارة شركة «بيتا إليكتريك» للصناعات، وعضو شركة «جراند إنفستمنت» للتأجير التمويلى، وشغل فى السابق منصب رئيس لجنة التجارة فى الجمعية المصرية لشباب الأعمال.



وحصل عام 2006 على الماجستير فى الهندسة الكهربائية مع مرتبة الشرف، من إحدى الجامعات البريطانية، وعام 2004 على بكالوريوس الهندسة مع مرتبة الشرف من جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة.

