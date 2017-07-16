مدبولى يعتمد نموذج تنسيق الموقع بكورنيش العلمين الجديدة

مدبولى 444

بدور إبراهيم:



اعتمد الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، نموذج أعمال تنسيق الموقع، بكورنيش مدينة العلمين الجديدة، وذلك خلال زيارة له تفقد خلالها الموقف التنفيذى للأعمال المختلفة.



وتوجه الوزير بالشكر لاستشاريى المشروع، وشركة المقاولون العرب على تنفيذ نموذج تنسيق الموقع بمنطقة الكورنيش، وقال المهندس إمام عفيفى، نائب رئيس محلس إدارة الشركة إنه بعد اعتماد نموذج الكورنيش سننطلق فى التنفيذ بطول الـ 14 كم، مؤكداً أن الشركة ستضاعف المعدات وفرق العمل بالموقع لسرعة الإنجاز.



وأكد الوزير أنه تم البدء أيضاً فى أعمال الجسات لمنطقة الأبراج، التى سيتم إنشاؤها على الواجهة الشاطئية، تمهيداً لبدء التنفيذ على الفور، كما يتم حالياً تدبيش منطقة البحيرات، وتم البدء أيضاً فى تنفيذ الخوازيق الخاصة بالكوبرى الذى سيتم تنفيذه على الممشى السياحى، موضحاً أن المنطقة القريبة من الشاطئ ستكون منطقة سياحية عالمية، ومن المقرر أن توفر نحو 25 ألف غرفة فندقية، تعمل طول العام مثل شرم الشيخ، وسيكون بها منطقة مطاعم وفنادق ومشايات لاستمتاع المواطنين.



وقال المهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للتنمية وتطوير المدن، إنه تم الانتهاء من تنفيذ الطريق البديل للطريق الساحلى، بطول نحو 38 كم، من طريق وادى النطرون العلمين وحتى سيدى عبدالرحمن، والذى نفذته شركة المقاولون العرب، إذ يبلغ عرض الطريق ٥ حارات فى كل اتجاه، بخلاف حارتى الخدمة، ويتم حاليا التنسيق بين الجهات المختصة لتشغيل الطريق، بعد وضع العلامات الارشادية، مشيرا إلى أنه يتبقى بمخطط هذا الطريق نحو 10 كم، من تقاطعه مع طريق وادى النطرون العلمين، وحتى بوابة 1 لمارينا، على الطريق الساحلى الإسكندرية - مطروح، وتم البدء فى تنفيذها، ومن المقرر تنفيذ 3 أعمال صناعية بالطريق.



وبشأن الإسكان المتميز الذى يتم تنفيذه بالمدينة، أوضح المهندس علاء عبدالعزيز، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أنه من المقرر تنفيذ نحو 5 آلاف وحدة، كمرحلة أولى بالمدينة، ويتم حاليا تشطيب عدد كبير من الوحدات داخليا وخارجيا، كما سيتم تنفيذ وحدات إسكان متوسط وفاخر بالمدينة، لتلبية طلبات مختلف شرائح الدخل على السكن بالمدينة، التى ستصبح مدينة للسكن على مدار العام.





