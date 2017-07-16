الاستثمار العقارى تطالب بتطبيق الشمول المالى على أراضى القرعة ‎

علاء فكرى 11122

يجب توعية المواطنين وعقد ندوات لتبسيط التجربة ودورها فى حفظ حقوق الدولة



المال - خاص



طالب المهندس علاء فكرى، عضو مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقارى بالاتحاد العام للغرف التجارية، ببدء تطبيق مفهوم الشمول المالى والذى يستهدف الارتقاء بالنظام المالى فى مصر وخفض استخدام أوراق النقد خارج القطاع المصرفى والاعتماد على القنوات الالكترونية فى الدفع وهو ما يعد أحد أهداف المجلس القومى للمدفوعات الذى تم انشاؤه برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى.



وأشار الى أهمية توعية المواطنين بالغرض من الشمول المالى وعقد ندوات للشرح والتبسيط لأهدافه وفوائده من حيث الحفاظ على حقوق الدولة فى الرقابة والحصول على ضرائب الاقتصاد الموازى والذى يمثل نسبة كبيرة للغاية من حجم المعاملات المالية، بالإضافة الى محاربة الأنشطة غير المشروعة مثل تهريب وغسيل الأموال والإرهاب وتجارة السلاح وغيرها، بما يضمن الاستقرار الامنى والاقتصادى ورفع موارد الدولة وتنفيذ العديد من الخدمات التى تعود بالنفع على المواطنين، مشيراً الى امكانية اللجوء فى خطوات لاحقة الى تجريم الاحتفاظ باية اموال او سيولة نقدية خارج البنوك.



وتابع: " تحجيم الاقتصاد الموازى وتقنين وضعه هدف من أهداف المرحلة فهناك مليارات الجنيهات خارج الاطار المصرفى والضريبى ولا تعلم الدولة والاجهزة الرقابية عنها شيئا وهو ما يتسبب فى الاضرار بالمناخ الاقتصادى والأمنى ".



وأوضح بإمكانية بدء تطبيق تجربة الشمول المالى بطريقة مبسطة على الأراضى المطروحة من قبل وزارة الاسكان بنظام القرعة خاصة على قطع أراضى الاسكان الاكثر تميزاً والتى تطرح بعدد من المدن المتميزة التى تستحوذ على اهتمامات المواطنين والمستثمرين ويتم التخصيص بها بالقرعة العلنية بين المتقدمين.



وأكد أن تطبيق تلك الآلية سيحد من المتاجرة بالاراضى والتى عانت منها السوق فى السنوات الماضية وأسهمت فى استمرار ارتفاع الاسعار حيث سيتم وفقا للآلية تحويل مقدمات الحجز أو اجمالى سعر الارض عبر الحسابات البنكية من العميل الى حساب الوزارة مباشرة أو عبر الشيكات البنكية ودون اتباع آليات الدفع الكاش وفى حال عدم رسو القرعة يتم رد المبلغ من قبل الوزارة الى حساب العميل مرة اخرى او عبر شيكات مسطرة والتى لا يتم صرفها بل ترد الى حساب العميل، لافتا الى أنها ستمنع نشاط السماسرة وتجار الاراضى حيث لا يستطيع وضع اموال فى حسابات بنكية لمواطنين للدخول فى القرعة قد لا ترد اليه مجدداً.



واشار الى ان استمرار قبول الوزارة الدفع كاش يؤدى الى عدم حل مشكلة المتاجرة والتى تبدأ دائما من الاراضى السكنية المطروحة عبر القرعة، لافتا الى أن الوزارة وضعت فى العامين الأخيرين ضوابط " جيدة " على عمليات شراء الأراضى الاستثمارية الكبرى.