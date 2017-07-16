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عمرو بن العاص 6
الأحد 16 يوليه 2017 10:47 ص
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لقاؤه الأول بالإسلام
ظهرت الدعوى المحمدية وعمرو بن العاص يعيش فى الحجاز الحياة التى عرضناها، ويضرب فيها على النحو الذى رأيناه.
ولنا أن نستنتج أنه قابل الإسلام بحيطته العملية التى سلف بيانها، وكان من ذلك أنه عارض الإسلام فى حياة أبيه الذى اتخذ موقفًا عدائيًا من الإسلام ورسوله، وحين مات أبوه ظل على معارضته للإسلام ربما على بقية أمل عنده فى إخفاق الدعوة وغلبة قريش.
وحين انهزمت قريش مرة بعد مرة، لم ييأس من رجعة النصر إليها، وكانت فكرة سفرة للحبشة للدس للمسلمين الذين هاجروا إليها نابعة من هذا الأمل فى انتصار قريش، وربما كان موقف النجاشى الذى صدمه وأسلفناه، دعاه لإعادة النظر فى سراب أمله، ففتحت له حيطته العملية سبيل التأمل والتفكير!
ويُفهم من إسلامه أنه أسلم كما ينبغى لصاحب هذه الطبيعة العملية أن يسلم أو يؤمن بعقيدة من عقائد الفكر والروح.
ويرى الأستاذ العقاد أنه من المستحيل أن يكون «عمرو» مطبوعًا على الحيطة أو الشك والتردد، دون أن يكون لذلك الطبع أثر فى إسلامه.
فإذا ما أسلم رجل طبقًا لطبعه وخلقه، عُدَّ ذلك دليلاً على أن إسلامه صحيح، لأنه كان بعد روية وتفكير.
ومن سيرة عمرو بعد إسلامه، فيما يورد الأستاذ العقاد، أنه كان يتعبد، ويتصدق، ويستغفر من الذنوب، ويقيم الصلاة، ويؤدى فريضة الصوم، ويعيش مسلمًا بين ذويه المسلمين.
***
يخلص الأستاذ العقاد إلى أن «عمرًا» مسلم لاشك فى إسلامه، ولا شك فى طبعه، ولا شك فى اختلاف الطبائع بين المعتقدين جميعًا فى كل دين من الأديان.
فعمرو، إذْ فتحت له الحيطة باب التفكير فى الإسلام، أقبل عليه وود لو أعفاه الإسلام من ذنوبه فى الجاهلية، وطلب إلى النبى عليه السلام ذلك، فقال له إن الإسلام يجب ما قبله.
ويروى عمرو قصة عزمه ولقائه بالنبى عليه الصلاة والسلام بما فحواه: «فلقيت خالدا فقلت: ما رأيك ؟ قد استقام المنسم والرجل نبى. فقال خالد: وأنا أريده. قلت: وأنا معك... وقال عثمان بن طلحة: وأنا معك... وكنت أسن منهما، فقدمتهما لأستدبر أمرهما. فبايعا على أن لهما ما تقدم من ذنوبهما. فأضمرت أن أبايعه على ما تقدم وما تأخر. فلما بسط يده قبضت يدى، فقال عليه السلام: ما لك يا عمرو ؟ قلت: أبايعك يا رسول الله على أن يُغفر لى ما تقدم من ذنبى. قال: أن الإسلام والهجرة يجبان ما كان قبلهم. فبايعته. ووالله ما ملأت عينى منه ولا راجعته بما أريد حتى لحق ربه، حياءً منه». وكان ذلك فى السنة الثامنة للهجرة على أرجح الأقوال.
رحابة صدر النبي
كانت رحابة صدره عليه الصلاة والسلام تسع الناس جميعًا، ولا تضيق بأحد، ولم يكن يخص فئة دون فئة ولا خليقة دون خليقة، فكان يتقبلهم مرحبًا بهم مشجعًا لهم راجيًا أحسن الرجاء فيهم، وكان أول أثر من آثار هذا الكرم النبوى أن يتسامى المسلم إلى المنزلة التى يرفعه هذا الكرم إليها، ويعمل على المحافظة عليها.
وطالما أشفق عمرو بن العاص من هذا الكرم المشمول به، وود لو تخلص له ثقة النبى على أحسن ما يتمناها مستكثرًا فى الوقت نفسه الثقة التى ظفر بها ويرى فيها من كرم النبوة أكثر من حقه أو استحقاقه.
ويروى أنه حينما رشحه عليه السلام لبعثه يسلم منها ويغنم، أشفق أن يظن النبى عليه السلام أنه يبغى المغنم فقال: «ما أسلمت يا رسول الله من أجل المال، بل أسلمت رغبة فى الإسلام».
وقد ظل لسنين عدة، يتساءل هل كانت تولية النبى إياه حبًّا له، أم إستعانةً به.
ويبدو أن مرجع هذا القلق الذى كان يساوره، مبعثه ما فى طبعه من دخيلة الحيطة، وظنون الدهاء، أو المساءلة الباطنية التى لا تريح أصحابها.
أما مسلك النبى عليه السلام معه، فقد كان قوامة الأدب الإلهى، الذى لا يكلف نفسًا إلاَّ وسعها، ولا ينتظر منها إلاَّ ما يمكنها أن تعطيه.
ندبه لغزوة ذات السلاسل، ولهدم الصنم «سواع»، ولدعوة جيفر وعباد أميرى عمان إلى الإسلام... ثم أقامه على الصدقة فى تلك الإمارة، فدل ذلك على أنه عليه السلام قد وعى كل خاصة من خواصه التى ظهرت بعد ذلك فى تاريخه أجمع: فقد اختار له المساعى التى توافق رجلاً معتدا بالنسب ولا سيما نسب أبيه، محبًا للرئاسة وتدبير المال، لبقًا فى الخطاب قديرًا على الإقناع، حذورا فى موضع الحذر، جريئًا فى موضع الاجتراء.
كان أخوال العاص بن وائل من قضاعة، ونما إلى النبى عليه السلام أنهم يتأهبون للزحف على المدينة ويعيثون فى الطريق. فندب لهم عمرًا يتألفهم إن أستطاع، فإن لم يستطع فهو أولى من غيره بأن يزجرهم. وأرسله فى سرية من ثلاثمائة رجل سار بهم حتى بلغ ماء يسمى السلاسل، فاستطلع، فإذا القوم أكبر عددًا من أن يتصدى لهم بجيشة الصغير. فاستمد النبى عليه السلام، فأمده بكتيبة على رأسها أبو عبيدة بن الجراح، وفيها أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب، وعدد من جلة الصحابة، وأمر عليه السلام أبا عبيدة أن يتطاوعا ولا يختلفا، فلما أبَى عمرو إلاَّ الإمارة، طاوعه أبو عبيدة برغم ضيق كبار الصحابة بذلك!
وانهزمت قضاعة منذ الوقعة الأولى... فلم يغتر عمرو بالنصر، ولم ينس ذمة القرابة واستبقاء الرحم على ما يبدو من مسلكه الذى جمع به بين المصلحة والمودة.
فقد أراد جيشة أن يتعقب المنهزمين، فنهاهم عن ذلك، وذهب جماعة من الجيش يصطلون ليلاً، فتوعدهم لئن فعلوا ليقذفن بمن أضرم نارًا فى النار التى أوقدها، ووسطوا له أبا بكر فأصر على رأيه ووعيده.!
ثم شكوه إلى النبى فكان فى عذره أنه كره أن يتبعوهم فيكون لهم مدد، وكره أن يوقد المسلمون نارًا فيرى عدوهم قلتهم فيكر عليهم بعد فراره.
***
أما بعثته إلى سواع فقد كانت لهدم ذلك الصنم الذى عبدته هذيل فى الجاهلية، وكان على مقربة من مكة يقصدونه للحج والعبادة وقضاء النذور! وكانت له خزانة يودع فيها ما يودع من النذور ومن المال المحجر الذى كان موكولاً لبنى سهم قبل الإسلام، فكان اختيار زعيم من بنى سهم اختيارًا موفقًا لتلك البعثة التى لا حرب فيها.
سأله سادن الصنم: ماذا تريد؟
قال: أمرنى رسول الله أن أهدمه.
قال السادن: إنك لا تقدر على ذلك..
فتقدم عمرو إلى الصنم وكسره، وأمر أصحابه بهدم الخزانة فإذا هى خاوية!
فأقبل على السادن يسأله: كيف رأيت؟ قال: أسلمت لله رب العالمين.
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