البورصة تتسلح بالتجاري الدولي لاختراق قمم تاريخية جديدة

البورصة المصرية

منى عبدالباري:



رجح محللون فنيون وخبراء سوق المال أن تواصل البورصة المصرية أداءها الإيجابى فى الآونة الأخيرة، لتتزايد آمال تسجيل المؤشر الرئيسى EGX30 قمما تاريخية جديدة خلال الأسبوع الحالى، مع ترجيحات بتحركه بين مستويات 14000 و14150 نقطة مقابل 13823 نقطة اغلاق الأسبوع الماضى بدعم من سهم البنك التجارى الدولى صاحب الوزن الأكبر فى المؤشر.



وتوقع محمد الأعصر، رئيس إدارة التحليل الفنى ببنك الكويت الوطنى للاستثمار بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، صعود المؤشر الثلاثينى إلى مستويات 14150 نقطة خلال تداولات الأسبوع الحالى، وهى أعلى قيمة فى تاريخه، بدعم من مواصلة سهم البنك التجارى الدولى ارتفاعاته التى قد تصل به إلى 91 جنيهًا.



ورجح الأعصر أن يتحرك مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة صوب 695 نقطة مقابل 686 نقطة الأسبوع الماضى، وأن يتحرك سهم المجموعة المالية هيرميس بين مستويات 22.25 جنيه، و 24.30 جنيه، بعدما أغلق الاسبوع الماضى عند 23.44، وسهم عامر جروب بين 32 و 39 جنيها مقابل 0.35، وسهم بورتو جروب بين 37 و 45 جنيها مقابل 0.39 بنهاية الخميس الماضى.



وقال عصام خليفة، العضو المنتدب لشركة الأهلى لإدارة صناديق الاستثمار، إن تداولات الأسبوع الحالى ستكون مرحلة اختبار للسوق، إتفق مع الأعصر فى أن تحركات سهم البنك التجارى الدولى ستكون هى المحرك الرئيسى لأداء المؤشر الثلاثينى الذي من المرجح تحركه نحو قمة تاريخية جديدة إلى 14000 نقطة، بدعم من الأداء الصعودى لسهم التجارى الدولى.



ورجح خليفة اتجاه المؤسسات نحو عمليات الشراء الانتقائى الأسبوع الحالى، والتركيز على أسهم الشركات التى أظهرت نتائجها المالية مستويات ربحية أعلى خلال الفترة الماضية، كذلك الأسهم التى ستحقق استفادة من ارتفاع سعر الفائدة، وبشكل خاص الأسهم القيادية، والبتروكيماويات، والبنوك، والعقارات، وقطاع البترول.



وتوقع إيهاب سعيد، العضو المنتدب لشركة أصول لتداول الأوراق المالية، مواصلة المؤشر الثلاثينى اتجاهه لمستويات جديدة عند مستوى 14000 نقطة، بعد نجاحه فى تجاوز مستوى المقاومة السابق عند 13690 نقطة.



ورجح السعيد أن يواصل سهم البنك التجارى الدولى دعمه للمؤشر الثلاثينى من خلال صعوده نحو مستويات 90 جنيهًا، بعد تحقيقه مستويات أكثر من 87 جنيهًا الأسبوع الماضى.



وتوقع أن يتجه مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 نحو مستوى 700 نقطة قد يعوقه عن مواصلة الارتفاع على الأجل القصير.



وعزا كل من الأعصر وخليفة والسعيد المكاسب التى حققها السوق الأسبوع الماضى إلى أداء سهم البنك التجارى الدولى، والذى تمكن خلال تداولات الأسبوع من تحقيق أعلى مستوى سعرى له منذ الإطلاق عند 87.80 جنيه، قبل أن يغلق الخميس الماضى عند 86.50 جنيه.



وربح EGX30 الأسبوع الماضى أكثر من 3.39 %، ليغلق عند مستوى 13823 نقطة، وحقق التجارى الدولى مستويات تعد الأعلى منذ إطلاقه بأكثر من بعد 87.70 جنيه، قبل أن يغلق تداولات الخميس عند 86.50 جنيه.



وكان EGX30 نجح خلال تداولات الخميس الماضى أيضًا فى تحقيق قمة جديدة له عند مستوى 13864 نقطة، قبل أن ينهى التداولات عند 13823 نقطة بسبب جنى الأرباح، كما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة 1.73 % مغلقا عند مستوى 686 نقطة، وربح مؤشر EGX100 ما نسبه 1.58 % ليغلق عند مستوى 1571 نقطة.



وحقق رأس المال السوقى الأسبوع الماضى أرباحًا قيمتها 12.98 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 714 مليار جنيه، كما ارتفعت التداولات بنحو 1.5 مليار جنيه، لتغلق عند6 مليارات جنيه، وسجلت تداولات بورصة النيل 11.9 مليون جنيه.



واستحوذ المصريون على النسبة الأكبر من تعاملات الأسبوع بنسبة 76.95 %، فيما كان نصيب الأجانب 13.7 % بصافى بيع قيمته 70.02 مليون جنيه، وكان نصيب العرب من التعاملات 9.35 % بصافى شراء 193.28 مليون جنيه، وذلك بعد استبعاد الصفقات.



يشار إلى أن مصر شهدت خلال الأيام القليلة الماضية هجومًا إرهابيًّا على إحدى سيارات الشرطة بمنطقة البدرشين أسفر عن استشهاد 5 من رجال الشرطة، تلاها هجوم إرهابى بالغردقة نتج عنه مقتل سائحتين ألمانيتين، وإصابة 6 سيدات أخريات من جنسيات أوروبية.