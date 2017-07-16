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استثمار
وزيرة التخطيط: تأثير محدود لزيادات الوقود والكهرباء على الأسعار
الأحد 16 يوليه 2017 10:29 ص
الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط
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الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط
أحمد عاشور:
قالت وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد أن معدلات التضخم التى تتجاوز 30% ستتأثر بشكل طفيف بسبب الإجراءات الأخيرة للحكومة الخاصة برفع أسعار الوقود والكهرباء.
وجددت الوزيرة توقعها بتجاوز معدل النمو مستوى %4.5 فى الربع الأخير من العام المالى المنتهى «2016/ 2017»، ليصل إجمالى النمو المتوقع على مدار السنة إلى 4%.
وبلغ معدل النمو خلال الربع الثالث من العام المالى الماضى 4.3 %، مقابل 3.6 %، خلال الفترة المقارنة من العام السابق، حسب ما أكدته الوزيرة خلال لقائها مع شعبة المحررين الاقتصاديين أمس.
فى السياق نفسه توقعت بنوك استثمار ارتفاع معدلات التضخم لتتراوح بين 33 و35 % خلال الشهور الأولى من العام المالى الحالى، الذى بدأ مطلع يوليو، ورجح تقرير صادر عن مركز أبحاث بنك استثمار فاروس، تسارع معدلات التضخم لمستوى 33 % حتى نهاية سبتمبر المقبل، فيما رجح تقرير آخر عن مركز أبحاث مباشر إنترناشيونال تسجيل معدلات التضخم قفزات جديدة لمستوى 35 % خلال الربع الأول من العام الماضى.
التخطيط
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