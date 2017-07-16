المالية: إجراءات جديدة لحماية المال العام

وزارة المالية

مها أبوودن:



تعتزم الحكومة ممثلة فى وزارة المالية اتخاذ عدة إجراءات لحماية المال العام، وقال الدكتور محمد معيط نائب وزير المالية أن من بين تلك الإجراءات إتمام مرحلة الميكنة الشاملة للعمليات المحاسبية الحكومية، بهدف ضمان عدم تدخل العنصر البشر فيها وإحكام الرقابة عليها.



أضاف معيط لـ«المال» ان تلك الإجراءات تتضمن وضع أطر لحماية قطاع المراقبين الماليين بالوزارة من التعرض لأحكام قانونية، قد تصدر ضدهم أثناء أداء مهام وظيفتهم، فضلا عن تبنى نظام مالى يهدف إلى تحفيزهم، ويضمن لهم حياة كريمة، ويجنبهم الرضوخ لإغراءات الفساد، حسب قوله.



وتابع أن عملية الميكنة الشاملة للمعاملات المالية الحكومية تواجه بعض المشكلات التقنية والمالية، منها عدم توفر الأجهزة والمعدات اللازمة، وعلى رأسها الحواسب الألية، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل على تدبيرها، لايمانها بالأهمية القصوى للميكنة فى حماية المال العام.



وأضاف أن الحكومة تخطط لإتمام عملية الميكنة الشاملة للموازنة العامة، قبل انتهاء العام المقبل، لضمان تحقيق الاستفادة القصوى من موارد الدولة.



فى سياق أخر، قال نائب وزير المالية: أن الحكومة أتمت بنجاح نحو %85 من برنامج الإصلاح الاقتصادى، مشيرا إلى أن الوزارة تدرك جيدا قسوة الإجراءات الإصلاحية، لكنها تعى أيضا أنها السبيل الوحيد لتوفير حيز مالى يمكن من خلاله حماية محدودى الدخل، كما تم مؤخرا إقرار علاوة الغلاء، والعلاوة الدورية، وزيادة المعاشات الضمانية والتأمينية، وزيادة حصة الفرد على البطاقات التموينية إلى 50 جنيها.



وكان صندوق النقد الدولى وافق ليلة الخميس الماضى على تحويل دفعة بقيمة 1،25 مليار دولار تمثل باقى الشريحة الأولى من القرض البالغ 12 مليار دولار على مدار 3 سنوات، وأشاد الصندوق فى بيان بنجاح إجراءات الحكومة للإصلاح الاقتصادى.



وتابع معيط: «نواجه عقبات وتحديات عديدة، على رأسها تشوه هيكل الأجور بالموازنة، بما يقلل قدرة الحكومة فى الإنفاق على الخدمات، فمعظم مخصصات أبواب وبنود المصروفات تذهب للأجور، فى حين تعانى الخدمات التعليمية والصحية من قلة المخصصات».