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سيـــاســة
طلب إحاطة باستدعاء وزير الداخلية بسبب العمليات الإرهابية
الأحد 16 يوليه 2017 09:11 ص
الانتخابات البرلمانية
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الانتخابات البرلمانية
ياسمين فواز:
تقدم النائب هيثم الحريرى عضو تكتل 25/30 بطلب إحاطة إلي الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلي وزير الداخلية بخصوص تزايد العمليات الإرهابية فى الفترة الأخيرة والإجراءات المتبعة للحفاظ على أرواح ضباط وأفراد وزارة الداخلية والمدنيين.
وأضاف الحريرى في طلبه أنه سبق وتقدم بطلبات إحاطة عديدة خلال دور الانعقاد الأول والثانى، مطالبا باستدعاء وزير الداخلية، كما طالب أيضا عدد من النواب بنفس الطلب، قائلا '"يؤسفنى أن إدارة المجلس والأغلبية من ائتلاف دعم مصر لم تستجب لهذه الطلبات، غني عن الذكر أن تعطيل الدور الرقابي ينتج عنه استمرار الأخطاء، وربما مزيد من الشهداء والخسائر الاقتصادية والسياسية، لذا فأنا أجدد طلبي بضرورة استدعاء وزير الداخلية بصفته أثناء مناقشة طلبات الإحاطة".
وطالب الحريرى، رئيس مجلس النواب، بسرعة استدعاء وزير الداخلية للتعرف على أسباب تزايد العمليات الإرهابية وما نتج عنها من شهداء، وأيضا تجاوزات وزارة الداخلية تجاه المدنيين، مطالبا بمناقشة طلب الإحاطة فى لجنة حقوق الإنسان والدفاع والأمن القومي.
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