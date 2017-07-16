مواقيت الصلاة اليوم الأحد 16 يوليو

لمدينة الفجر الشروق الظهر العصر المغرب العشاء قيام‏ Cairo 03:22 AM 05:03 AM 12:01 PM 03:38 PM 06:58 PM 08:29 PM 12:34 AM Port Said 03:13 AM 04:57 AM 11:57 AM 03:36 PM 06:57 PM 08:29 PM 12:27 AM Damanhour 03:21 AM 05:04 AM 12:05 PM 03:43 PM 07:04 PM 08:36 PM 12:34 AM Alexandria 03:23 AM 05:06 AM 12:07 PM 03:46 PM 07:06 PM 08:38 PM 12:36 AM Giza 03:22 AM 05:04 AM 12:02 PM 03:38 PM 06:58 PM 08:29 PM 12:34 AM Suez 03:17 AM 04:59 AM 11:56 AM 03:33 PM 06:53 PM 08:23 PM 12:29 AM Assiut 03:33 AM 05:10 AM 12:02 PM 03:31 PM 06:52 PM 08:19 PM 12:38 AM Asyut 03:33 AM 05:10 AM 12:02 PM 03:31 PM 06:52 PM 08:19 PM 12:38 AM Tanta 03:20 AM 05:03 AM 12:02 PM 03:41 PM 07:01 PM 08:33 PM 12:33 AM Damanhur 03:21 AM 05:04 AM 12:05 PM 03:43 PM 07:04 PM 08:36 PM 12:34 AM

متابعات:تقدم بوابة المال مواقيت الصلاة في المدن والمحافظات اليوم الأحد، 16 يوليو.