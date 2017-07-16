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أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.84
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
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البنك الأهلي المصري
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بنك القاهرة
17.96
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البنك التجاري الدولي CIB
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17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
592.00
عيار 21
507.00
عيار 18
677.00
عيار 24
4736.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
اقتصاد وأسواق
أسعار الذهب اليوم الأحد 16 يوليو
الأحد 16 يوليه 2017 08:51 ص
الذهب
أخر الأخبار
الذهب
متابعات:
تقدم بوابة المال آخر أسعار الذهب في الأسواق المصرية اليوم الأاحد، 16 يوليو.
متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية
الوحدة
سعر الذهب بالجنيه المصري
عيار 24
707 إلى 710
عيار 22
648 إلى 651
عيار 21
619 إلى 621
عيار 18
531 إلى 532
عيار 14
413 إلى 414
عيار 12
354 إلى 355
الاونصة
22,001 إلى 22,072
الجنيه الذهب
4,952 إلى 4,968
الكيلو
707,429 إلى 709,714
قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر
الذهب
أسعار الذهب
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