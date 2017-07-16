أسعار الذهب اليوم الأحد 16 يوليو

متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري عيار 24 707 إلى 710 عيار 22 648 إلى 651 عيار 21 619 إلى 621 عيار 18 531 إلى 532 عيار 14 413 إلى 414 عيار 12 354 إلى 355 الاونصة 22,001 إلى 22,072 الجنيه الذهب 4,952 إلى 4,968 الكيلو 707,429 إلى 709,714 قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر

متابعات:تقدم بوابة المال آخر أسعار الذهب في الأسواق المصرية اليوم الأاحد، 16 يوليو.