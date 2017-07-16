حديد المصريين تواصل رعايتها لمنتخب الصم والبكم للسنة الخامسة

بدور إبراهيم:





غادر المنتخب الوطنى للصم والبكم لكرة القدم، السبت، للمشاركة فى فاعليات اولمبياد الصم والبكم 2017 بمشاركة 16 فريقا من دول أسيوية وأوربية وعربية وستنطلق يوم الثلاثاء المقبل.



وتواصل محموعة حديد المصريين رعاية منتخب الصم والبكم للمشاركة فى الاولمبياد للمنافسة على تحقيق إحدى الميداليات وتمثيل مصر دولياً بصورة مشرفة.





وأكد توفيق صقر المدير الفنى للفريق أن مجموعة حديد المصريين ورجل الأعمال أحمد أبوهشيمة لم يتركوا فريق الصم والبكم منذ عام 2012 بعد أن حقق الفريق المركز الثانى فى بطولة كأس العالم لكرة القدم للصم والبكم، مشيرا إلى أن حديد المصريين ورئيس مجلس إدارتها كرما اللاعبين وحفزوهم على الاستمرار، وفى العام الماضى تم رعاية الفريق للمشاركة فى بطولة كأس العالم والتى أقيمت فى مدينة نابولى الايطالية.



