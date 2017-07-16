مدينة طيبة الجديدة

محمود زكي:



كشف المهندس سامح يونس رئيس جهاز مدينة وتنمية سوهاج الجديدة أن الجهاز انتهى من تنفيذ خطة العام المالي الماضي 2016-2017 بنسبة تصل إلى 105% .



وأضاف في تصريحاته لـ"المال" أن الجهاز يستهدف خلال العام المالي الحالي 2017-2018 حوالي 620 مليون جنيه لتنفيذ عدد من المشروعات الخدمية بالمدينة بالإضافة إلى استكمال عدد من المشروعات الممتدة من العام المالي الماضي.



وتابع أن الأعمال الخدمية التي سيتم تنفيذها تتمثل في تطوير المرافق من المياه والكهرباء والطرق والصرف الصحى إضافة إلى أنهاء مشروعات الإسكان الاجتماعى، مشيرا إلى أن الجهاز يستعد خلال سبتمبر المقبل، للانتهاء من تنفيذ 40 عمارة بإجمالى 960 وحدة وطرحها على المواطنين قبل نهاية العام الجارى.



ولفت إلى أنه جار طرح مناقصات أعمال ترفيق 730 فدانا على شركات المقاوﻻت ضمن التوسعات التى تمت إضافتها للمدينة مؤخرا.