نيابة أمن الدولة: حادث الغردقة لم تتضح أسبابه بعد

نيابة أمن الدولة 556

نجوى عبدالعزيز



قالت نيابة أمن الدولة العليا إن حادث الطعن الذي ارتكبه أحد الأشخاص بحق عدد من السياح داخل أحد منتجعات مدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، لم تتضح طبيعته أو دوافعه حتى الآن.



ودعت النيابة فى بيان لها وسائل الإعلام والصحافة التوقف عن اللجوء إلى التكهنات والاستنتاجات أو استباق نتائج التحقيقات التي لم تبدأ بعد.



وذكرت النيابة الدولة أن الشخص مرتكب الحادث، موضع فحص وتحري للوقوف على هويته وانتماءاته، ولم يثبت للنيابة أي توصيف لهذا العمل الذي أقدم الجاني على ارتكابه، سواء أكان عملا فرديا أو حادثا جنائيا أو عملا إرهابيا أو غير ذلك.



وأشارت نيابة أمن الدولة العليا إلى أن الأسباب والدوافع التي دعت الجاني لارتكاب الحادث وانتماءاته مازالت محل تحقيق مكثف من قبل نيابة أمن الدولة العليا، للوقوف على تفاصيل الحادث والأسباب التي دعت الجاني إلى ارتكابه.