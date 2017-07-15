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شركات مواصلات مصر المتخصصة.. أهم موضوعات توك شو الليلة
السبت 15 يوليه 2017 07:40 م
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التوك شو
رحاب صبحى
حازم إمام على المحور في "ملعب الشاطر"
يحلّ كابتن نادى الزمالك حازم إمام، فى الحادية عشرة مساء اليوم، ضيفًا ببرنامج "ملعب الشاطر" على قناة المحور، مع الكابتن إسلام الشاطر، فى حوار يكشف فيه كواليس عودته مرة أخرى لبيته نادى الزمالك، وتجربته الموسم الماضي مع نادى الاتحاد، كما يتحدث عن علاقته بزملائه بالفريق، وخاصة باسم مرسي.
"كل يوم" يناقش مشروع شركات مواصلات مصر المتخصصة
يستضيف برنامج "كل يوم" على قناة on e، فى التاسعة والنصف مساءً، الدكتور هشام طه، الرئيس التنفيذي لشركة مواصلات مصر، والمهندس سيد متولى، رئيس مرفق النقل الحضري بوزارة النقل. ويناقش البرنامج مشروع شركة مواصلات مصر المتخصصة في مجال النقل الجماعي الذكي، والذى بدأ التشغيل التجريبي لمركباته في شوارع القاهرة الكبرى.
أمراض القلب فى "رأى عام" على ten
يستضيف برنامج "رأى عام" على قناة ten، فى الثامنة مساء، الدكتور سامح شاهين، أستاذ أمراض القلب بطب عين شمس، ويتحدث عن أمراض القلب بأنواعها. البرنامج تقديم عمر عبد الحميد. كما يستضيف الفنانة مى محمد، طالبة بكلية الفنون الجميلة جامعة المنيا، للحديث عن أعمالها الفنية.
خمسة موضوعات مثيرة للجدل فى "هنا العاصمة" على سى بى سى
يستضيف برنامج "هنا العاصمة" على قناة سى بى سى، فى العاشرة مساءً، الكاتب الصحفى معتمر أمين، والإعلامى إبراهيم الجارحى، والكاتبة عفاف السيد، والسياسية أميرة العادلى، وذلك فى فقرة البرنامج 1+4، ويدور الناقش حول موضوعات الساعة المثيرة للجدل.
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