شركات مواصلات مصر المتخصصة.. أهم موضوعات توك شو الليلة

حازم إمام على المحور في "ملعب الشاطر"

يحلّ كابتن نادى الزمالك حازم إمام، فى الحادية عشرة مساء اليوم، ضيفًا ببرنامج "ملعب الشاطر" على قناة المحور، مع الكابتن إسلام الشاطر، فى حوار يكشف فيه كواليس عودته مرة أخرى لبيته نادى الزمالك، وتجربته الموسم الماضي مع نادى الاتحاد، كما يتحدث عن علاقته بزملائه بالفريق، وخاصة باسم مرسي.

"كل يوم" يناقش مشروع شركات مواصلات مصر المتخصصة

يستضيف برنامج "كل يوم" على قناة on e، فى التاسعة والنصف مساءً، الدكتور هشام طه، الرئيس التنفيذي لشركة مواصلات مصر، والمهندس سيد متولى، رئيس مرفق النقل الحضري بوزارة النقل. ويناقش البرنامج مشروع شركة مواصلات مصر المتخصصة في مجال النقل الجماعي الذكي، والذى بدأ التشغيل التجريبي لمركباته في شوارع القاهرة الكبرى.





أمراض القلب فى "رأى عام" على ten

يستضيف برنامج "رأى عام" على قناة ten، فى الثامنة مساء، الدكتور سامح شاهين، أستاذ أمراض القلب بطب عين شمس، ويتحدث عن أمراض القلب بأنواعها. البرنامج تقديم عمر عبد الحميد. كما يستضيف الفنانة مى محمد، طالبة بكلية الفنون الجميلة جامعة المنيا، للحديث عن أعمالها الفنية.





خمسة موضوعات مثيرة للجدل فى "هنا العاصمة" على سى بى سى