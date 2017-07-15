الرقابة المالية تعدل معايير الملاءة المالية لـشركات السمسرة

الهيئة العامة للرقابة المالية

سامي: التعديل الأبرز إرسال بيان "صافي رأس المال السائل" إلكترونيًا للتخفيف على الشركات



أحمد علي



أدخلت الهيئة العامة للرقابة المالية تعديلًا جديدًا على معايير الملاءة المالية المطبقة على الشركات العاملة في الأوراق المالية، إذ سمحت للأخيرة إمكانية إرساله بيان صافي رأسمالها السائل إلى الهيئة والبورصة إلكترونيًا يوميًا بدلًا من إرساله ورقيًا كل أسبوع.



ونصت المادة الثانية من قرار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 14 لسنة 2017، على التزامات الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، منها إعداد بيان بصافي رأس المال السائل يوميًا، ويعتمد من العضو المنتدب والمدير المالي للشركة، على أن يقدم إلكترونيًا للهيئة والبورصة في كل يوم عمل بيانًا بصافي رأس المال السائل عن يوم العمل السابق معتمدًا من المدير والعضو المنتدب للشركة.



وتلزم "الرقابة المالية" عبر معايير الملاءة المالية الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية بضرورة الاحتفاظ برأسمال سائل لا يقل عن 10% من إجمالي التزامات الشركة.



ويُعرف "رأس المال السائل" بأنه مركز السيولة لدى الشركة في تاريخ إعداد بيان صافي رأس المال السائل، وهو مقياس لمدى توفر سيولة كافية لدى الشركة لمواجهة التزاماتها المالية سواء كانت مدرجة أو غير مدرجة في مركزها المالي، كما تعرف "الملاءة المالية" بأنها مدى كفاية الموارد المالية للشركة للوفاء بالتزاماتها فى مواعيد استحقاقها.



من جانبه، قال شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية: إن التعديل سالف الذكر يهدف إلى تيسيير الإجراءات على الشركات العاملة في الأوراق المالية بجانب زيادة الرقابة عليها.



وأضاف في تصريحات خاصة لـ"المال" أن الشركات ستكون ملزمة بمراجعة صافي رأس المال السائل لديها يوميًا، مما يزيد من عملية الرقابة على سوق المال من خلال تدفق سليم للبيانات بشكل يومي.



وأوضح رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الوضع الحالي لا يحتاج إلى تعديل البنود المتعلقة بالحد الأدنى لرأسمال الشركات العاملة في أنشطة السمسرة، السندات، أمناء الحفظ.