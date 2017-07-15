حكاية مصرية بالهناجر.. 7 أغسطس

يفتتح، مساء الاثنين 7 أغسطس المقبل، معرض فني للفنان التشكيلي محمد جمعة الفيومي بقاعة مسرح الهناجر بدار الأوبرا المصرية، تحت عنوان "حكاية مصرية"، ويستمر المعرض حتى 12 أغسطس المقبل.





يقدم المعرض حوالي 20 لوحة تعبر عن لقطات واقعية من دروب القاهرة الفاطمية، وكل لوحة تعرض حكاية، ويعتبر الطابع المميز لأعمال جمعة هي التراث الإسلامي القديم الذي يعبر عن عصور مصر الفاطمية والمملوكية.





يُذكر أن محمد جمعة فنان تشكيلي من الفيوم، وأقام العديد من المعارض بالقاهرة، واشترك فى معارض أخرى بإتيليه القاهرة وساقية الصاوى والجريك كامبس.