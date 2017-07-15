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ثقافة وفنون
حكاية مصرية بالهناجر.. 7 أغسطس
السبت 15 يوليه 2017 07:11 م
معرض فني للفنان التشكيلي محمد جمعة الفيومي
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معرض فني للفنان التشكيلي محمد جمعة الفيومي
علي راشد
يفتتح، مساء الاثنين 7 أغسطس المقبل، معرض فني للفنان التشكيلي محمد جمعة الفيومي بقاعة مسرح الهناجر بدار الأوبرا المصرية، تحت عنوان "حكاية مصرية"، ويستمر المعرض حتى 12 أغسطس المقبل.
يقدم المعرض حوالي 20 لوحة تعبر عن لقطات واقعية من دروب القاهرة الفاطمية، وكل لوحة تعرض حكاية، ويعتبر الطابع المميز لأعمال جمعة هي التراث الإسلامي القديم الذي يعبر عن عصور مصر الفاطمية والمملوكية.
يُذكر أن محمد جمعة فنان تشكيلي من الفيوم، وأقام العديد من المعارض بالقاهرة، واشترك فى معارض أخرى بإتيليه القاهرة وساقية الصاوى والجريك كامبس.
وعن المعرض يقول جمعة، في دعوته له: "بروح فنان عاشق تجولت في دروب مصر القديمة، الغورية وخان الخليلي والمغربلين وشارع المعز والصليبة والخيامية، وحين عبرت بوابات القاهرة مسّني شعور فني جارف نابع من هذا الميراث المعماري الهائل الذي حوَّله المصريون من مجرد مبانٍ إلى تُحف معمارية، عندما التقتها كانت كالخيال وإبداعًا ليس له حدود وعبّرتُ عما بداخلي من حب للتراث المصري الإسلامي، فحوّلتها إلى لوحات فنية تعبر عن الحياة اليومية للمصريين البسطاء الذين يعيشون بين جنبات شوارعها العريقة".
الأوبرا
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