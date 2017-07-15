العامة للمخابز تعقد اجتماعًا لبحث قرار تعديل منظومة الخبز المدعم

تعقد الشعبة العامة للمخابز بالاتحاد العام للغرف التجارية، اجتماعًا، غدًا الأحد؛ لبحث ومناقشة قرار الحكومة تعديل آلية العمل بمنظومة الخبز المدعم، ومناقشة القرار على رؤساء الشُّعَب الفرعية بالمحافظات، الخاص بتحرير سعر طن الدقيق، والذي يستخدم في إنتاج الخبز المدعم.

قال عطية حماد، نائب الشعبة العامة، ورئيس شعبة القاهرة، لـ"المال"، إن القرار الخاص بحصول المخابز على الدقيق بالسعر العالمي من المطاحن، لم يتمَّ تطبيقه فعليًّا حتى الآن، وما زال هناك اجتماعات بين هيئة مكتب الشعبة ووزارة التموين فى هذا الشأن.

وأضاف أن القرار في حال تطبيقه سيكون مُرضيًا لجميع الأطراف، حيث إن كل طرف داخل منظومة الخبز المدعم سيحصل على حق ما يتم عمله، من طحن القمح، وخبز الدقيق، وإنتاج الخبز المدعم والذي يحصل المواطن المقيّد على البطاقة التموينية عليه بسعر 5 قروش للرغيف الواحد.

كانت وزارة التموين، قد أكدت، الأربعاء الماضي، أنه سيتم التوقف عن دعم الدقيق للمخابز بداية من الشهر المقبل، فى إطار تضييق الخناق على تهريب الدقيق المدعم من المخابز.





وأوضح حماد أن طن الدقيق حاليًّا يتم الحصول عليه من المطحن بسعر 2600 جنيه، وفي حال تطبيق قرار الحكومة سيتراوح السعر بين 5300 و5400 جنيه، وذلك للدقيق استخراج 82، والذي يستخدم في إنتاج الخبز المدعم.

وأشار إلى أن المخبز سيحصل في النهاية على 180 جنيهًا تكلفة إنتاج الخبز المدعم، كما أن سعر الرغيف الواحد ثابت على 5 قروش، مؤكدًا أنه لن يتم تحريك سعر الرغيف والذي يحصل عليه المواطن من خلال البطاقة التموينية.

كانت المخابز تحصل على 120 جنيهًا تكلفة إنتاج الخبز المدعم، منذ بداية تطبيق المنظومة في 2014 وحتى الآن، قبل أن يتمَّ تعديلها بالسعر الجديد، الذي يتم العمل به في أغسطس المقبل.

من جهته قال ممدوح رمضان، المتحدث الرسمي لوزارة التموين والتجارة الداخلية، لـ"المال"، إن القرار الخاص بالدقيق المدعم لم يتمَّ الإعلان عنه رسميًّا، حيث إنه ما زالت هناك مباحثات ومناقشات بين جميع شركاء وأطراف منظومة الخبز المدعم، وهي المطاحن الحكومية والقطاع الخاص، والمخابز، وهيئة السلع التموينية.

وأكد رمضان أن هناك فرقًا بين دعم الدقيق ودعم رغيف الخبز، قائلًا: لا مساس بدعم رغيف الخبز، ولا مساس بسعر الرغيف، الذي يبلغ 5 قروش، كما أن أصحاب المخابز سيحصلون على الدقيق بالسعر الحر، ويبيعون الرغيف بالسعر المدعم، ويحصلون على فارق التكلفة من وزارة التموين.

ولفت إلى أنه سيتم احتساب تكلفة إنتاج الرغيف الواحد، بعد الاتفاق النهائي على تعديل آلية عمل منظومة الخبز المدعم، موضحًا أن التكلفة التي يتم العمل بها حاليًّا هي 60 قرشًا السعر الحقيقي لرغيف الخبز المدعم.





يُشار إلى أن الحكومة قامت بزيادة الدعم الحكومي لوزارة التموين في السنة المالية 2017- 2018 ليصل إلى 85 مليار جنيه.

وكان الدكتور علي مصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، قد قال، في مارس الماضي، إن دعم الخبز يمثل أكبر نسبة من الدعم الكلي المقدَّم للمواطنين، والذى يزيد أيضًا على دعم "البوتاجاز"، والسلع التموينية الأخرى.



