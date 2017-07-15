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استثمار
وزيرة التخطيط: عجز الموازنة ما بين 10.4 و. 10.5%
السبت 15 يوليه 2017 06:54 م
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أحمد عاشور
قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط: إن معدل عجز الموازنة المتوقع خلال العام المالي المنتهي من المتوقع ما بين 10.4 و. 10.5% مقارنة بـ 9.8% كان مستهدفا.
وكانت الحكومة تستهدف خفض معدلات العجز لأقل من 10% بموجب اتفاق مع صندوق النقد الدولي، وقالت الوزيرة إن التغير في سعر الفائدة يوثر على مستهدفات العجز المتوقعة.
ووافق صندوق النقد الدولي الخميس الماضي على صرف الشريحة الثانية من قرض الصندوق بعد اتخاذ إجراءات إصلاحية صعبة تضمنت تحرير سعر الصرف، ورفع أسعار المحروقات والكهرباء، مما أدي إلى ارتفاع معدلات التضخم، ويحاول البنك المركزي السيطرة على تلك المعدلات من خلال الرفع المتكرر لسعر الفائدة.
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