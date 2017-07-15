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اقتصاد وأسواق
الذهب يكسب 1.5% ويسجل أعلى مستوى منذ 6 أسابيع
السبت 15 يوليه 2017 05:53 م
الذهب
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الذهب
خالد بدر الدين
صعدت أسعار الذهب في العقود الأمريكية الآجلة تسليم أغسطس، بأكثر من 1.5% لتحقق أكبر مكسب أسبوعى منذ حوالى 6 أسابيع، بعد أن ارتفع فى تعاملات نهاية الأسبوع بأكثر من 10 دولارات ليبلغ عند التسوية 1227.50 دولار للأوقية.
ذكرت وكالة رويترز أن أسعار الذهب الفورية زادت أيضًا بأكثر من 1.3% خلال الأسبوع الماضى لتتجاوز 1228.61 دولار للأوقية، لتسجل أعلى مستوى منذ منتصف مايو الماضي، بعد صدور بيانات تشير إلى ضعف التضخم الأمريكي، بما يعزز الشكوك في أن يرفع مجلس الاحتياطي الفيدرالى الأمريكي أسعار الفائدة مرة أخرى هذا العام.
ويرجع ارتفاع أسعار الذهب إلى انخفاض قيمة الدولار الذي يقلل من تكلفة المعدِن المقوَّم بالعملة الأمريكية على المستثمرين من حائزي العملات الأخرى، ولا سيما مع استقرار أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة يونيو الماضى، وانخفاض مبيعات التجزئة للشهر الثاني على التوالي، وكذلك مع نزول عوائد السندات وانخفض مؤشر الدولار إلى أدنى مستوى منذ سبتمبر 2016 بعد صدور البيانات من الحكومة الأمريكية والتى جاءت أضعف من المتوقع.
ومن بين المعادن النفيسة الأخرى التى حققت مكاسب، خلال الأسبوع الماضى، الفضة التى كسبت 2.3% في المعاملات الفورية لتزداد إلى 15.94 دولار للأوقية، كما تقدَّم البلاديوم بأكثر من 2.4% ليصل إلى حوالى 858.65 دولار للأوقية، وزاد سعر البلاتين 1.5% خلال الأسبوع الماضى ليتجاوز 916.65 دولار للأوقية.
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