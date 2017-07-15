صعدت أسعار الذهب في العقود الأمريكية الآجلة تسليم أغسطس، بأكثر من 1.5% لتحقق أكبر مكسب أسبوعى منذ حوالى 6 أسابيع، بعد أن ارتفع فى تعاملات نهاية الأسبوع بأكثر من 10 دولارات ليبلغ عند التسوية 1227.50 دولار للأوقية.





ذكرت وكالة رويترز أن أسعار الذهب الفورية زادت أيضًا بأكثر من 1.3% خلال الأسبوع الماضى لتتجاوز 1228.61 دولار للأوقية، لتسجل أعلى مستوى منذ منتصف مايو الماضي، بعد صدور بيانات تشير إلى ضعف التضخم الأمريكي، بما يعزز الشكوك في أن يرفع مجلس الاحتياطي الفيدرالى الأمريكي أسعار الفائدة مرة أخرى هذا العام.





ويرجع ارتفاع أسعار الذهب إلى انخفاض قيمة الدولار الذي يقلل من تكلفة المعدِن المقوَّم بالعملة الأمريكية على المستثمرين من حائزي العملات الأخرى، ولا سيما مع استقرار أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة يونيو الماضى، وانخفاض مبيعات التجزئة للشهر الثاني على التوالي، وكذلك مع نزول عوائد السندات وانخفض مؤشر الدولار إلى أدنى مستوى منذ سبتمبر 2016 بعد صدور البيانات من الحكومة الأمريكية والتى جاءت أضعف من المتوقع.



