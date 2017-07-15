إرجاء عمومية العربية للاستثمارات والتنمية القابضة

منى عبدالباري:





أجلت الجمعية العمومية العادية لشركة العربية للاستثمارات والتنمية القابضة، موعد انعقادها إلى غدا الأحد، اعدم اكتمال النصاب القانوني اليوم.

كان من المقرر أن يناقش جدول أعمال الجمعية، التصديق على قرار مجلس الإدارة بشأن الحصول على قرض مساند دون فوائد، من المساهم الرئيسي للشركة، ورئيس مجلس إدارتها جمال عبدالفتاح عثمان، وهو قرض قابل للتحويل إلى أسهم بالقيمة الإسمية، لتغطية الاحتياجات المالية، والخطط الاستثمارية للشركة، في حالة عدم تغطية الاكتتاب في زيادة رأس المال من المساهمين، ومن المقرر أن يتم تحديد قيمة القرض طبقا لنتيجة الاكتتاب.





ووافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، على قيام العربية للاستثمارات، بدعوة قدامى المساهمين في الاكتتاب بالأسهم المتبقية من زيادة رأس المال، لمدة 5 أيام، من 18 يونيو وحتى 22 يونيو الماضي.

وقالت العربية للاستثمارات في وقت سابق، إنه تمت تغطية الاكتتاب في المرحلة الأولى لزيادة رأس المال بنسبة 19.21%، حيث تم الاكتتاب على نحو 40 مليون سهم، بقيمة 40 مليون جنيه.

وكانت الرقابة المالية قد وافقت على دعوة قدامى المساهمين في الشركة للاكتتاب في أسهم زيادة رأس المال، بقيمة 209.77 مليون جنيه.