العلامة التجارية الفئة الطراز أسعار أبريل أسعار يوليو2017

مقدار التغير نسبة التغير% ميتسوبيشي A/T F35 لانسر 245.000 250.000 5.000 2% A/T F/O F36 255.000 260.000 5.000 1.9% A/T H/L F61 260.000 265.000 5.000 1.9% A/T H/L Sport F37 265.000 270.000 5.000 1.8% A/T H/L SPORT J62 275.000 280.000 5.000 1.8% A/T 3.5 باجيرو 1.450.000 1.450.000 - - 3.8 A/T T/L 1,600,000 1.600.000 - -

المال – خاصرفعت شركة "دايموند موتورز" -الوكيل الحصري لميتسوبيشي- أسعار طرازات ميتسوبيشي لانسر، بمقدار 5 آلاف جنيه بمختلف فئاتها خلال الفترة الفترة من إبريل 2017 حتي الآن.وصعدت أسعار ميتسوبيشي لانسر للفئة الأولى لتبلغ 250 ألف جنيه، بدلاً من 245 ألف جنيه للفئة الأولي الـ A/T F35 مقابل 245، ووصلت أسعار فئة الـ "A/T F/O 36" لنحو 260 من 255، وسجلت أسعار فئة الـ A/T H/L F61 نحو 365 ألف جنيه مقارنة بـ 260.وارتفعت أسعار ميتسوبيشي لانسر فئة الـ A/T H/L SPORT F36، لنحو 270 ألف جنيه مقابل 265، ووصلت أسعار فئة الـ A/T H/L SPORT J62، إلى 280 ألف جنيه بدلاً من خلال أبريل الماضي 275.وأبقت دايموند موتورز علي أسعار فئات ميتسوبشي باجيرو، لتبلغ فئة A/T 3..5 نحو مليون و450 ألف جنيه، وسجلت أسعار فئة A/T T/L 3.8 بمليون و600 ألف جنيه.ويوضح الجدول التالي، تطور أسعار طرازات دايموند موتورز، خلال الفترة من أبريل الماضي 2017 حتي الآن: