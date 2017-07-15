سيتروين "سى اليزيه

طرح الشكل الجديد كليًا DS7...وتدشين مركز خدمة بالدلتا 2018



أحمد عوض:



أكدت مجموعة عز العرب للسيارات، الوكيل الوحيد لستروين، تراجع مبيعاتها بنسبة 55%، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وأوضح جورج إسكندر مدير مبيعات عز العرب، أنه تم بيع 100 سيارة خلال النصف الأول من 2017.



وأشار إلى أنه يصعب مع ظروف السوق الحالية، الوصول إلي حجم الخطط المستهدفة التى وضعتها سيتروين، خلال العام الجاري، موضحاً أن ركود المبيعات، وانخفاض حجم الطلب في ظل ارتفاع الأسعار، أبرز الأسباب وراء تقليل حجم المستهدفات.



وأضاف أن عز العرب، لجأت إلي تقليص هوامش الأرباح، في محاولة لوقف نزيف الخسائر، خلال الفترة الماضية.



وتوقع أن تشهد سوق السيارات، تراجعا بنسبة 55% خلال العام، بالتزامن مع زيادة الأعباء علي العملاء، وارتفاع مصروفات التشغيل، ورفع الفائدة على القروض البنكية بنسبة 2%، لتصل إلي 23%.



ووفقًا للبيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات "أميك"، فقد تراجعت حجم المبيعات بنسبة 45.6%، ليسجل السوق بيع 46.371 وحدة، خلال فترة الـ 5 أشهر الأولي، مقارنة بنفس الفترة من 2016، التي بلغت مبيعاتها 88.310 وحدة.



وكشف عن اعتزام عز العرب، تدشين مركز لخدمات ما بعد البيع والصيانة للعلامة ستروين، بمنطقة الدلتا، خلال العام المقبل، مضيفاً أنه من المرتقب طرح الشكل الجديد كليا من ستروين DS7 خلال العام المقبل.



