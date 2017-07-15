مسئول أرمنى: مصابو حادث الغردقة بمعهد ناصر وحالتهم مستقرة

مستشفى معهد ناصر

سمر السيد



قال مصدر مسئول من السفارة الأرمينية بالقاهرة، إنه تم نقل السائحتين الأرمنيتين المصابتين بحادث الغردقة الى مستشفى معهد ناصر بالقاهرة وحالتهم مستقرة، مضيفاً أنه لا توجد وفيات من بين السائحين الأرمن.



وقال إن بلاده لم تصدر أى تحذيرات أو توصيات لسائحيها بعد الحادث.



يشار الى أن شخصا تسلل لأحد الشواطئ بالغردقة وذبح عددا من السائحين الأجانب مما أدى لوفاة ألمانيتين وإصابة 4 آخرين من جنسيات مختلفة أمس الجمعة.