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سيـــاســة
مسئول أرمنى: مصابو حادث الغردقة بمعهد ناصر وحالتهم مستقرة
السبت 15 يوليه 2017 01:13 م
مستشفى معهد ناصر
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مستشفى معهد ناصر
سمر السيد
قال مصدر مسئول من السفارة الأرمينية بالقاهرة، إنه تم نقل السائحتين الأرمنيتين المصابتين بحادث الغردقة الى مستشفى معهد ناصر بالقاهرة وحالتهم مستقرة، مضيفاً أنه لا توجد وفيات من بين السائحين الأرمن.
وقال إن بلاده لم تصدر أى تحذيرات أو توصيات لسائحيها بعد الحادث.
يشار الى أن شخصا تسلل لأحد الشواطئ بالغردقة وذبح عددا من السائحين الأجانب مما أدى لوفاة ألمانيتين وإصابة 4 آخرين من جنسيات مختلفة أمس الجمعة.
الغردقة
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