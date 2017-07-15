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اقتصاد وأسواق
البنا: مراجعة جميع السياسات والتشريعات الزراعية
السبت 15 يوليه 2017 12:53 م
الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضى الجديد
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الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضى الجديد
قانون بتجريم ردم أو تجفيف البحيرات.. وتغليظ العقوبة على دواليب القطن الأهلية
الصاوي أحمد:
أكد الدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أنه يجرى حالياً مراجعة جميع السياسات الزراعية النافذة، وتقييم فعاليتها، ووضع مقترحات بتعديل ما يلزم منها، ليتواكب مع المتغيرات الحالية.
وأشار إلى أن فريق مراجعة وصياغة السياسات والقوانين والتشريعات الزراعية بالوزارة، يعكف منذ أكثر من شهرين على مراجعة قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966، وتحديثه بما يتواكب مع المستجدات والمتغيرات المحلية، والإقليمية والدولية.
وأشار وزير الزراعة إلى أنه وفقاً للتعديلات الجديدة، التي وافق عليها مجلس الوزراء، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، تمهيداً لعرضها على مجلس النواب، سيتم تغريم كل من يقوم بتجفيف أو ردم أي مساحة من البحيرات، بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات، ولا تزيد عن 7 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه، ولا تزيد على 5 ملايين جنيه، كذلك مصادرة الأدوات المستخدمة في الحال.
كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن سنتين، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 20 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، من يقوم بالحلج خارج المحالج الرسمية، ولا يجوز وقف تنفيذ العقوبة.
وقال البنا أن هدف التعديل هو الحفاظ على بذرة القطن المصري، ومنع خلط التقاوي ذات الجودة العالية، مع تقاوي أخرى تقل عنها في الجودة، ما يضر بالاقتصاد المصري، وسمعة القطن المصري عالمياً.
وزارة الزراعة
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