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استثمار
الخارجية الألمانية: حادث الغردقة عمل إجرامي خسيس
السبت 15 يوليه 2017 12:28 م
ألمانيا
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ألمانيا
سمر السيد
قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الألمانية، اليوم السبت: "إن حادث الطعن الذي وقع بالغردقة عمل إجرامي على أعلى درجات الخسة يملأ قلوبنا بمشاعر الحزن والأسى والغضب".
وأضافت المتحدثة، في بيان لها، اليوم السبت: "لقد تأكدت لنا الآن الحقيقة المؤسفة أن سائحتين ألمانيتين قد قتلتا في الهجوم الذي وقع في الغردقة، ونتوجه في هذه اللحظات العصيبة إلى ذوي وأصدقاء الضحيتين بعميق تعازينا القلبية".
وأشارت إلى أنه يتواجد حاليًا موظفو السفارة الألمانية بالقاهرة في مكان الهجوم، وهم على تواصل دائم مع السلطات المصرية.
ألمانيا
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