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عقـــارات
النيل العقارية تطرح المرحلة الأولى من نايل بارك
السبت 15 يوليه 2017 11:58 ص
شركة النيل العقارية
أخر الأخبار
شركة النيل العقارية
رضوى عبد الرازق:
أعلنت شركة النيل العقارية، عن فتح الحجز لوحدات المرحلة الأولى من مشروع «نايل بارك» السكنى بمشروع بيت الوطن بمدينة القاهرة الجديدة.
قال المهندس محمد طاهر، الرئيس التنفيذى لشركة «النيل العقارية»، إن مشروع مينى كومباوند «نايل بارك» يتم تنفيذه على مساحة 2000 متر مربع، على 3 مراحل، على أن يتم الانتهاء منه بنهاية عام 2020، المرحلة الأولى تتضمن 24 وحدة، بمساحات تترواح بين 133 مترا مربعا إلى 278 مترا مربعا، وبأسعار تبدأ من 5600 جنيه للمتر حتى 7200 جنيه، بمقدمات حجز 10%، وتسهيلات تصل إلى 7 سنوات.
وأوضح أن المشروع يتضمن عدة خدمات للعملاء تتمثل فى ( جيم وجاكوزى وساونا وحدائق وتراك مشى آمن وحراسة وكاميرات مراقبة وأبواب مصفحة وجرجات إلكترونية، منوها إلى أن الشركة تتحدى الفخامة فى مشروعاتها من خلال واجهات مميزة وفريدة وباستخدام أحدث أساليب البناء.
وأكد طاهر أن الشركة تُنفذ عدة مشروعات أخرى، عبارة عن عمارات منفصلة فى منطقة اللوتس والأندلس وبيت الوطن، وبمساحات متنوعة.
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