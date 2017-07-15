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اتصالات وتكنولوجيا
ننشر الحصص السوقية لشركات الحاسبات بالربع الثانى
السبت 15 يوليه 2017 11:57 ص
الحاسبات الآلية
أخر الأخبار
الحاسبات الآلية
محمود جمال
كشف تقرير حديث أصدرته مؤسسة الأبحاث التسويقية "جارتنر"، عن تراجع عدد شحنات أجهزة الحاسبات الشخصية "pc's" عالمياً، خلال الربع الثانى من العام الحالى، بنسبة بلغت 4.3% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، لتصل إلى 61.1 مليون وحدة، مما يمثل أكبر انخفاض منذ عام 2007.
وقال التقرير إن شركة "إتش بى" جاءت فى المركز الأول بحصة سوقية 20.8 %، تلتها شركة لينوفو بـ 19.9 %، ثم ديل بـ 15.6 %.
واحتلت شركة "آبل وأسوس وآيسر" المراكز الرابع والخامس والسادس بحصص سوقية بلغت 6.9 %، و6.6 %، و6.3 % على التوالى.
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