رئيس القابضة الكيماوية: 10 مليارات لإنشاء مصنع كيما 2

اجتماع رئيس القابضة مع مسؤلى تنفيذ المشروع من شركات تكنومنت الإيطالية

المال ـ خاص:



أكد السفير ياسر النجار، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، أن مشروع كيما 2 لصناعة الأسمدة من المشروعات العملاقة التى تزيد تكلفته عن 10 مليارات جنيه، لافتا إلى أهمية مساهمة البنوك الوطنية فى التكلفة وتوفير تمويل مناسب لإنجاز المشروع فى موعده نوفمبر 2018 ، وتذليل أي عقبات تواجهه.



جاء ذلك خلال اجتماع اليوم لرئيس القابضة مع مسؤلى تنفيذ المشروع من شركات تكنومنت الإيطالية وأوراسكوم وإنبى، وشهد الاجتماع وليد الرشيدى العضو المتفرغ للشؤن المالية والإدارية، وعيد الحوت رئيس شركة كيما، والدكتورة هانم سباق والهندسة عزة أبو الفرج عضوا مجلس إدارة الشركة القابضة.



تم خلال الاجتماع استعراض عملية التطوير، للوقوف على آخر المستجدات حول عملية التنفيذ التى تتكلف 530 مليون دولار و2.8 مليار جنيه بهدف تأهيل شركة كيما العمل بالغاز لإنتاج 2757 طن أسمدة متنوعة يوميا بأحدث التكنولوجيا.



وخلال اللقاء أكد مسئولو شركة تكنومنت عن الانتهاء من التصميمات الخاصة بالمشروع، علاوة على قرب الانتهاء من الأعمال الإنشائية والكهربائية، كما سيتم وصول باقى المعدات والآلات بنهاية العام الحالى، حيث إن التسليم النهائى للمشروع سيكون فى شهر نوفمبر 2018.



من جانبه شدد السفير ياسر النجار على أهمية الالتزام بالجدول الزمنى لتنفيذ المشروع والانتهاء منه فى المواعيد المقررة، مؤكدا أن الشركة القابضة تتابع يوميا عمليات التنفيذ وتقارنها بالجداول الزمنية، مشيرا إلى أن القابضة تذلل أى عقبات أمام المشروع القومى فى صعيد مصر، حيث سيوفر 3500 فرصة عمل.