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اقتصاد وأسواق
المالية: لاجارد تشيد بإجراءات الحكومة لكبح التضخم
السبت 15 يوليه 2017 10:39 ص
كريستين لاجارد
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كريستين لاجارد
مها أبوودن:
هنأت كريستين لاجارد، المدير العام لصندوق النقد الدولي، شعب مصر وحكومته، لنجاحهما فى تحقيق طموحاتهما الاقتصادية، وذلك فى أول بيان صدر عن صندوق النقد الدولى أمس، عقب اجتماع المجلس التنفيذي للصندوق، الذى قام بالمراجعة الأولى لتسهيلات صندوق النقد المقدمة لمصر والتي تسمح بتقديم مايقرب من 1.25 مليار دولار تمثل الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد الدولى لمصر.
وقالت لاجارد إن موافقة المجلس التنفيذي للصندوق على هذه المراجعة لبرنامج الإقراض يؤكد دعم الصندوق القوى لجهود مصر، مؤكدة إن هذه الجهود ستؤتى ثمارها، مشيرة إلى أن الحكومة والبنك المركزى المصرى اتخذا الإجراءات المناسبة لكبح جماح التضخم، وخفض عجز الموازنة ووضع الاقتصاد المصرى على طريق الاستقرار والنمو.
وعبرت لاجارد عن سعادتها البالغة بالإجراءات التى اتخذتها الحكومة المصرية لحماية الفقراء والفئات الضعيفة بزيادة المصروفات الاجتماعية، آملة أن تستمر الحكومة فى هذه الإجراءات.
وأكدت لاجارد أن الصندوق يتطلع لاستمرار الشراكة مع مصر للمساعدة فى إطلاق القدرات الاقتصادية لهذه البلد وتحقيق معدلات نمو أفضل يستفيد منها كل أبناء الشعب المصرى.
صندوق النقد
وثائق قرض صندوق النقد لمصر
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