أسعار الذهب اليوم السبت 15 يوليو

متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري عيار 24 706 إلى 709 عيار 22 647 إلى 650 عيار 21 618 إلى 620 عيار 18 530 إلى 531 عيار 14 412 إلى 413 عيار 12 353 إلى 354 الاونصة 21,965 إلى 22,037 الجنيه الذهب 4,944 إلى 4,960 الكيلو 706,286 إلى 708,571 قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر

متابعات:تفدم بوابة المال آخر أسعار الذهب في الأسواق المصرية اليوم السبت، 15 يوليو 2017.