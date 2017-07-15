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أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.84
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
592.00
عيار 21
507.00
عيار 18
677.00
عيار 24
4736.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
اقتصاد وأسواق
أسعار الذهب اليوم السبت 15 يوليو
السبت 15 يوليه 2017 08:28 ص
الذهب
أخر الأخبار
الذهب
متابعات:
تفدم بوابة المال آخر أسعار الذهب في الأسواق المصرية اليوم السبت، 15 يوليو 2017.
متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية
الوحدة
سعر الذهب بالجنيه المصري
عيار 24
706 إلى 709
عيار 22
647 إلى 650
عيار 21
618 إلى 620
عيار 18
530 إلى 531
عيار 14
412 إلى 413
عيار 12
353 إلى 354
الاونصة
21,965 إلى 22,037
الجنيه الذهب
4,944 إلى 4,960
الكيلو
706,286 إلى 708,571
قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر
الذهب
أسعار الذهب
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