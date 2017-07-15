طقس اليوم السبت 15 يوليو

الطقس

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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يستمر اليوم السبت، طقس حار على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على باقى الأنحاء نهارًا لطيف ليلاً، كما تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة.



وبالنسبة لحالة البحرين المتوسط والأحمر خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيهما ما بين متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.



وتسجل درجات الحرارة العظمى بالقاهرة 41 والصغرى 27، وفى الإسكندرية الصغرى 25 والعظمى 35، ومطروح الصغرى 24 والعظمى 31 درجة.



وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:



الصغرى العظمى



القاهرة 27 41

الإسكندرية 25 35

مطروح 24 31

بورسعيد 25 34

دمياط 25 34

بلطيم 25 34

الإسماعيلية 22 40

السويس 26 40

العريش 22 36

نخل 19 39

طابا 25 39

الطور 26 37

مرسى علم 28 37

الغردقة 30 40

شرم الشيخ 28 41

رفح 22 35

كاترين 21 36

سيوة 27 43

المنيا 23 42

الفيوم 25 42

رأس سدر 27 41

أبوسمبل 26 42

وسط الدلتا 26 40

أسيوط 28 42

سوهاج 29 42

الأقصر 29 43

أسوان 28 44

شلاتين 29 46

حلايب 31 42

الوادى الجديد 24 42

قنا 28 43

نويبع 28 41

السلوم 22 36

