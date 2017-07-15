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اقتصاد وأسواق
طلب إحاطة لوزير التربية والتعليم.. لهذا السبب
السبت 15 يوليه 2017 01:08 ص
طارق شوقى
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طاريق شوقي
ياسمين فواز:
طالب النائب عاصم عبد العزيز مرشد عضو مجلس النواب من وزارة التربية والتعليم سرعة تدارك الأخطاء فى نتائج الثانوية العامة خاصة الاختلاف بين المجموع الفعلى واستمارة النجاح، مؤكدا ان هذه الأخطاء أدت الى إحداث بلبلة وفزع كبيرين لدى الطلاب وأولياء أمورهم.
وحذر مرشد فى طلب احاطة قدمه الى الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب لتوجيهه الى الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم من خطورة هذه الأخطاء التى وصفها ب "الكارثية " حيث توجد حالتين واحده بالطود واخري بالدلنجات حيث اختلفت الاستماره الداله علي النجاح والنتيجه الفعليه بالمكاتب للتنسيق وحرم طلاب من التفوق ولابد من اعاده التصحيح لهولاء الطلاب وغير المسبوقة فى تاريخ انتخابات الثانوية العامة ،مؤكدا انها تخل بمبدأ العدالة والمساواة بين جميع طلاب وطالبات الثانوية العامة خلال تقديم أوراقهم للالتحاق بمرحلة التعليم الجامعى.
وقال النائب عاصم عبد العزيز مرشد ان وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقى هو المسئول الاول عن هذه الأخطاء وعليه ان يبحث وبسرعة عن الوسائل والضوابط الواضحة والحاسمة لتداركها حتى يتحقق مبدأ العدالة الكاملة فى التحاق الناجحين فى الثانوية العامة بمختلف الكليات الجامعية بمختلف الجامعات المصرية.
وزارة التربية والتعليم
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