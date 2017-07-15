طلب إحاطة لوزير التربية والتعليم.. لهذا السبب

ياسمين فواز:



‏‫طالب النائب عاصم عبد العزيز مرشد عضو مجلس النواب من وزارة التربية والتعليم سرعة تدارك الأخطاء فى نتائج الثانوية العامة خاصة الاختلاف بين المجموع الفعلى واستمارة النجاح، مؤكدا ان هذه الأخطاء أدت الى إحداث بلبلة وفزع كبيرين لدى الطلاب وأولياء أمورهم.

‏‫طالب النائب عاصم عبد العزيز مرشد عضو مجلس النواب من وزارة التربية والتعليم سرعة تدارك الأخطاء فى نتائج الثانوية العامة خاصة الاختلاف بين المجموع الفعلى واستمارة النجاح، مؤكدا ان هذه الأخطاء أدت الى إحداث بلبلة وفزع كبيرين لدى الطلاب وأولياء أمورهم.