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نقل وملاحة
جمارك بورسعيد تضبط محاولة تهريب أداوت مائدة بمستندات مزورة
السبت 15 يوليه 2017 12:49 ص
جمارك بورسعيد 99
أخر الأخبار
جمارك بورسعيد 99
متابعات:
تمكنت إدارة المنافذ بجمارك بورسعيد، الجمعة، من ضبط محاولة تهريب كمية من أدوات المائدة غير خالصة الرسوم الجمركية والضرائب، وتمريرها بمستندات مزورة.
كانت معلومات قد وردت لمنفذ النصر الجمركي تفيد عدم صحة المستندات المرفقة مع أدوات المائدة، والتي تشمل أواني فخارية داخل الحاوية، والمحملة على السيارة رقم «د ي ط 2891». تم استيقاف السيارة ومراجعة أوراق الحاوية ومحتوياتها، وتبين عدم صلتها بجمرك وميناء شرق التفريعة، ما يؤكد تزويرها.
وعثر داخل الحاوية على 533 كرتونة أدوات مائدة فخارية جديدة، وبكل كارتونة طقم سفرة مكون من 67 قطعة صناعة الفلبين، و15 كرتونة من نفس الصنف السابق بها كسور، وإجمالي قيمة الحاوية 338 ألفًا و316 جنيهًا، فيما تبلغ قيمة الضرائب 278 ألفًا و773 جنيهًا، وتم التحفظ على السيارة والمضبوطات.
مصلحة الجمارك
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