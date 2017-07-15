جمارك بورسعيد تضبط محاولة تهريب أداوت مائدة بمستندات مزورة

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تمكنت إدارة المنافذ بجمارك بورسعيد، الجمعة، من ضبط محاولة تهريب كمية من أدوات المائدة غير خالصة الرسوم الجمركية والضرائب، وتمريرها بمستندات مزورة.

كانت معلومات قد وردت لمنفذ النصر الجمركي تفيد عدم صحة المستندات المرفقة مع أدوات المائدة، والتي تشمل أواني فخارية داخل الحاوية، والمحملة على السيارة رقم «د ي ط 2891». تم استيقاف السيارة ومراجعة أوراق الحاوية ومحتوياتها، وتبين عدم صلتها بجمرك وميناء شرق التفريعة، ما يؤكد تزويرها.

كانت معلومات قد وردت لمنفذ النصر الجمركي تفيد عدم صحة المستندات المرفقة مع أدوات المائدة، والتي تشمل أواني فخارية داخل الحاوية، والمحملة على السيارة رقم «د ي ط 2891». تم استيقاف السيارة ومراجعة أوراق الحاوية ومحتوياتها، وتبين عدم صلتها بجمرك وميناء شرق التفريعة، ما يؤكد تزويرها.