برلماني ينتقد وزارة السياحة لالتزامها الصمت بعد حادث الغردقة

انتقد النائب عمرو صدقي، عضو مجلس النواب، وزارة السياحة؛ لعدم إصدارها بيانًا رسميًّا حتى الآن توضح فيه حقيقة حادث طعن 6 سائحين بمدينة الغردقة، رغم أنه تم القبض على المعتدي وفي انتظار نتائج التحقيقات، وسوف يتم الإعلان عنها، مؤكدًا أن هذا الفعل سوف يقطع على كل وسائل الإعلام الأجنبي سبل المزايدة على الحدث.





وطالب صدقي الجميع بعدم إطلاق التكهنات والتعليقات غير المؤكدة لحين صدور نتائج التحقيقات؛ لأن ذلك لا يصب في صالح السياحة،رافضًا التعليق على مدى تأثر حجم الأعداد السياحية الوافدة لمصر بعد الحادث.





يُذكر أن السياحة المصرية تعاني منذ حادث سقوط الطائرة الروسية في أكتوبر 2015 مما أدى إلى تعليق روسيا وإنجلترا رحلاتهما لشرم الشيخ.





وقال مصدر أمني وآخر طبي، لـ"رويترز"، اليوم، إن مسلحًا بسكّين قتل سائحتين أوكرانيتين، اليوم الجمعة، على شاطئ فندق في منتجع الغردقة على البحر الأحمر.



