الخارجية الألمانية : لا نستبعد وجود رعايا لنا بين ضحايا حادث الغردقة

ألمانيا

سمر السيد



صرّح متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية، اليوم، بشأن الاعتداء الذي وقع في الغردقة باستخدام سكين، وراح ضحيته شخصان على الأقل، فضلًا عن إصابة عدة أشخاص بجراح، بما يلي: "لقد تلقينا ببالغ الأسى خبر الاعتداء باستخدام سكين، الذي وقع في منطقة الغردقة السياحية والذي وقع ضحيته شخصان على الأقل، فضلًا عن إصابة عدة أشخاص".



وأدان المتحدث، فى بيان صحفى، بأشد عبارات الإدانة، تلك الفعلة الخسيسة التي يبدو أنها استهدفت أشخاصًا كانوا يقضون فترة العطلة، ولم يرغبوا في أكثر من قضاء فترة استجمام وراحة على البحر.



وأضاف أن بلاده تشاطر ذوي الضحايا أحزانهم، ونتمنى لجميع من تعرضوا للإصابة جراء ذلك الاعتداء، سرعة وتمام الشفاء.



ولم يستبعد فى الوقت الحالي أن يكون بين الضحايا رعايا ألمان أيضًا، إذ لم يتسنَّ لهم التأكد من ذلك بعد، وستكون السفارة الألمانية في القاهرة على تواصل حثيث مع السلطات المصرية وتعمل على استيضاح الموقف في أقرب وقت ممكن.