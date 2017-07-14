EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.84
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
592.00
عيار 21
507.00
عيار 18
677.00
عيار 24
4736.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
سيـــاســة
الخارجية الألمانية : لا نستبعد وجود رعايا لنا بين ضحايا حادث الغردقة
الجمعة 14 يوليه 2017 09:31 م
ألمانيا
أخر الأخبار
ألمانيا
سمر السيد
صرّح متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية، اليوم، بشأن الاعتداء الذي وقع في الغردقة باستخدام سكين، وراح ضحيته شخصان على الأقل، فضلًا عن إصابة عدة أشخاص بجراح، بما يلي: "لقد تلقينا ببالغ الأسى خبر الاعتداء باستخدام سكين، الذي وقع في منطقة الغردقة السياحية والذي وقع ضحيته شخصان على الأقل، فضلًا عن إصابة عدة أشخاص".
وأدان المتحدث، فى بيان صحفى، بأشد عبارات الإدانة، تلك الفعلة الخسيسة التي يبدو أنها استهدفت أشخاصًا كانوا يقضون فترة العطلة، ولم يرغبوا في أكثر من قضاء فترة استجمام وراحة على البحر.
وأضاف أن بلاده تشاطر ذوي الضحايا أحزانهم، ونتمنى لجميع من تعرضوا للإصابة جراء ذلك الاعتداء، سرعة وتمام الشفاء.
ولم يستبعد فى الوقت الحالي أن يكون بين الضحايا رعايا ألمان أيضًا، إذ لم يتسنَّ لهم التأكد من ذلك بعد، وستكون السفارة الألمانية في القاهرة على تواصل حثيث مع السلطات المصرية وتعمل على استيضاح الموقف في أقرب وقت ممكن.
أخبار مصر
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا