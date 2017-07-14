القمح والبوتاجاز والخشب أهم ما استقبلته الموانئ اليوم

شهدت الموانئ، اليوم، نشاطًا في حركة السفن والشاحنات، حيث وصل وغادر 4630 راكبًا بموانئ البحر الأحمر، فضلًا عن تداول 303 شاحنات، يضاف إلى ذلك وصول شحنة بوتاجاز تزن 13 ألفًا و 500 طن، في حين استقبل ميناء الإسكندرية آلاف الأطنان من القمح والذرة والخشب وغيرها من السلع.





وفي غضون ذلك استقبل ميناء دمياط 9 سفن حاويات وبضائع عامة، فيما غادر الميناء 8 سفن حاويات وبضائع عامة.





وفي السطور التالية تفاصيل حركة الموانئ:





موانئ السويس

صرح ملاك يوسف، المتحدث الإعلامى لهيئة موانى البحر الأحمر، بأن ميناء الزيتيات استقبل، اليوم، السفينتين أرزوجاز وجيناجاز، وعلى متنهما 13 ألفًا و 500 طن بوتاجاز قادمتين من ميناء ينبع السعودى.









ميناءا سفاجا والغردقة

كما استقبل ميناء سفاجا ثلاث سفن، وهى مسرة وعمان والقاهرة، وعلى متنها 1576 راكبًا و 36 شاحنة و 12 شاحنة عفش بضائع و 116 سيارة، فيما غادرت السفينتان النوى إكسبريس وبوسيدون إكسبريس، وعلى متنهما 60 راكبًا و 109 شاحنات.





بينما شهد الميناء، أمس، استقبال السفينتين مسرة والنوى إكسبريس، وعلى متنهما 347 راكبًا و60 شاحنة و 4 شاحنات عفش بضائع و 21 سيارة، بينما غادرت السفينتان القاهرة وعمان وعلى متنهما 1092 راكبًا و 28 شاحنة و 35 سيارة.





على جانب آخر شهد ميناء الغردقة مغادرة العبارة الرياض، وعلى متنها 243 راكبًا و 35 سيارة، بينما شهد الميناء، أمس، استقبال العبارة الرياض، وعلى متنها 500 راكب و 92 سيارة، ووصول وسفر العبارة لابسبس، وعلى متنها 134 راكبًا من مختلف الجنسيات على الخط الملاحى الغردقة- شرم الشيخ.









ميناء نويبع

وفى نفس السياق استقبل ميناء نويبع السفينة سينا وعلى متنها 299 راكبًا وبرادان و 5 تريللات و3 سيارات و2 باص جيت.





بينما شهد الميناء، أمس، استقبال السفينتين برنسيسة وسينا، وعلى متنهما 186 راكبًا و 14 برادًا و 4 تريللات و 13 سيارة، فيما غادرت السفينة سينا وعلى متنها 193 راكبًا و 11 برادًا و 18 تريللا و 4 سيارات.









ميناء الإسكندرية

من جهة أخرى قال رضا الغندور، المتحدث الرسمي باسم ميناء الإسكندرية، إن الميناء شهد نشاطًا، اليوم الجمعة، في حركة السفن والشاحنات واستقبال السلع الاستراتيجية.





وأضاف الغندور أنه جرى تفريغ شحنة خشب بمنطقة المخطاف الداخلي تزِن 144 ألف طن متري على متن 9 سفن قادمة من روسيا وتوجو وسنغافورة وقبرص وليبيريا، وجرى تفريغ شحنة سيارات عددها 186 سيارة ماركات مختلفة قادمة من إيطاليا على متن العبارة "جراند توجو"، كما وصلت سفينتان على متنهما 58 ألف طن سولار قادمة من السعودية والجزائر على متن السفينتين "البترولية" و "بورت راسيل".





ولفت الغندور إلى أنه يجري تفريغ شحنة ذرة تزِن 103 آلاف طن قادمة من أوكرانيا ورومانيا على متن السفينتين "هانزا جدانسك" و "سيتاس أوسين"، ويجري تفريغ شحنة قمح تزِن 46 ألف طن قادمة من روسيا على متن السفينة "كافكازي".





وأوضح أن النظام الإلكتروني بالميناء سجل ورود 250 ألف طن بضائع خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، كما سجل دخول وخروج 11 ألف شاحنة عامة.





وأشار الغندور إلى أن مخزون الغلال بلغ مليونًا ومائة وثلاثة آلاف طن، منها 341 ألف طن قمح.





من جهته قال اللواء بحري مدحت عطية، رئيس مجلس إدارة هيئة الميناء، إن إجمالي السفن المتواجدة بالميناء بلغ 106 سفن، وغادرت الميناء 11 سفينة، ووصلت 12 سفينة، وتراكي على الأرصفة 38 سفينة، وتواجد بالمخطاف الخارجي 18 سفينة، والداخلي 14 سفينة.





ووجّه عطية بالتنسيق مع الجهات المعنية لتسهيل دخول وخروج هذه الشحنات من وإلى الميناء بيسر وأمان، والتأكد من صلاحية السلع ومطابقتها للمواصفات قبل خروجها من الميناء.





ميناء دمياط

على صعيد متصل استقبل ميناء دمياط خلال الـ24 ساعة الماضية 3 سفن حاويات و 6 سفن بضائع عامة، فيما غادر الميناء 4 سفن حاويات و 4 سفن بضائع عامة.





وأصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بيانًا قال فيه إن إجمالي السفن الموجودة بالميناء بلغ 22 سفينة، بالإضافة إلى 16 سفينة بالمخطاف الخارجي للميناء فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.





في السياق نفسه صرح ممدوح الشيطى، المتحدث الإعلامى لهيئة الميناء، بأنه في إطار تشجيع الاتجاه لتفعيل زيادة نسبة المنقول بالسكة الحديد، جارٍ تحميل قطار سكر من ساحة الميناء النهرى.

كما غادر (2) قطار بحمولة (2556) طن قمح، وعدد (120) سيارة بحمولة (5949) طن قمح.





وأضاف المركز الإعلامي أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء، بلغ 22078 طنًّا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 78724 طنًّا.





وشملت حركة الصادر من الميناء 2375 طن يوريا و1600 طن فوسفات و6081 طن ملح و2200 طن علف بنجر.



